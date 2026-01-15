A biztonsági kamerák örökítették meg, ahogy a múlt hétvégén egy tolvajbanda betört egy kanadai autókereskedésbe, ahonnan aztán mindössze 8-10 perc leforgása alatt nyolc nagyértékű luxus-sportautót lovasítottak meg – írja a Road & Track.

Egy Ferrari 812 GTS, egy Porsche 911 GT3, egy Porsche 911 Carrera, két Mercedes-Benz S580, valamint két BMW M4 is a lopott járművek között szerepel. A kereskedés tájékoztatása szerint az összértékük eléri a kétmillió kanadai dollárt, ami a jelenlegi árfolyamon 478 millió forintnak felel meg.

A felvételek alapján a tíz főből álló banda, amint bejutott a kereskedésbe, egyenesen a kulcstároló kazetta felé vette az irányt, amit egy feszítővassal feszítettek fel. Utána a bútorokat is eltolták az útból, hogy könnyen kihajthassanak a kocsikkal.

Négy járművet találtak meg a hatóságok a betörés óta, köztük azt a Ferrarit is, melyet a Lockwood Leasing weboldalán körülbelül 610 ezer kanadai dollárért – átszámítva csaknem 146 millió forintért – hirdettek meg.

