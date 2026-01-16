Taylor Barnard még csak huszonegy éves, de fiatal kora ellenére (illetve pont azért) máris rengeteg rekordot ért el a Formula-E szériában. Ő a legfiatalabb pontszerző, a legfiatalabb pole-pozícióból induló versenyző és a legfiatalabb dobogós a sorozat történetében.

Barnard a 2025 decemberében elrajtolt új évadra csatlakozott a DS Penske csapatához, ahol rögtön rábíztak egy promóciós feladatot: megkérték, hogy tervezze meg álmai DS N°4-esét.

6 fotó

A DS Automobiles gyári formatervező stúdiójával közösen megalkotott Taylor made N°4 Concept (a név szójáték, hiszen nemcsak a versenyző keresztnevére utal, hanem arra is, hogy egyedi kialakítású – angolul tailor made – autóról van szó).

Az autó meglehetősen eltávolodott a sorozatgyártású modelltől: az övvonal alatt szinte minden elemét lecserélték. Vadonatúj az első lökhárító, amelybe a modell nevét lyuggatták bele, alatta színezett, de látható szerkezetű szénszálas kompozit kötényt találunk. A nappali fények maradtak, a fényszórókat LED-pontokból álló világítótestek váltották.

A kerékdobokat kiszélesítették, a küszöböt látványos aerodinamikai elemmel váltották ki, a kilincs helyén heveder teszi lehetővé az ajtónyitást. A tömör keréktárcsák a turbulenciák kiküszöbölésére szolgálnak, hátul a lökhárítón messze túlnyúló diffúzor húzza az aszfaltra az autót. A tetővonal dupla szárnyban végződik, a külső tükrök a motorsportból átemelt, parányi darabok.

Ha azt mondjuk, a Taylor made N°4 Concept szürke, azzal súlyosan megsértjük a tervezőket, hiszen négy különböző árnyalatot, illetve textúrát dolgoztak ki a tanulmányhoz; mindegyiket a könnyű és erős (és drága) titánról nevezték el. A multitónusú szürke felületeket aranyszínű és lila részletek dobják fel, a motorházfedélen, az ajtónyitón és a diffúzorba integrált alsó világításon a pilóta rajtszáma, a 77 jelenik meg.

Bár az inspiráció egy tisztán elektromos versenyautótól (DS E-TENSE FE25) jött, a tanulmányautó alapjául szolgáló N°4 nemcsak villanymotorral (213 LE), hanem plug-in hibridként (240 LE) és hibridként (145 LE) is kapható.