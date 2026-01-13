Az észak-olaszországi Monte Cristallo, a Dolomitok 3321 méteres csúcsa ihlette a Maserati kompakt szabadidőjárművének új különkiadását: a Grecale Cristallo nem csak nevét, de exkluzív karosszériaszínét is a fényképeken a háttérben látható „Kristályhegytől” kölcsönözte.

Ez a bizonyos szín az Azzurro Aureo, egy frissen kikevert Fuoriserie (azaz egyedi) árnyalat, amiről egy külön embléma tanúskodik a kerékdobon. A szín a Maserati emblematikus kékjének egy hűvösebb, tisztább, világosabb módozata, amelyet arany mica adalékkal tettek különlegessé, ragyogóvá.

A magashegyi összhatás érdekében a hőtűmaszk rácsozatát a karosszéria színére fényezték, az utastérben pedig Ghiaccio (olaszul „jég”) fantázianevű bőrkárpitozás várja az utasokat.

Az autóhoz tartozékcsomag is jár, márkalogós talajmegvilágítással, padlószőnyeggel és szelepsapkával, a kerékagy-borításon mindig helyes irányban áll a Maserati háromágú szigonya.

A Maserati Grecale Cristallo minden rendelkezésre álló hajtáslánc-variációban – Modena (2,0 lágy hibrid, 330 LE), Trofeo (3.0 V6, 530 LE) és Folgore (550 LE elektromos) – megrendelhető.

Nem először készül olasz ihletésű különkiadás a Grecaléból:

