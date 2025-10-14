Olaszországi egyik legnagyobb borászati vállalatával, a Marchesi Antinorival összefogva építette meg a különleges kidolgozású Grecale Il Bruciatót a Maserati.

8 fotó

Az Il Bruciato egy viszonylag fiatal borfajta, amelyet először 2002-ben palackoztak a borral 640 éve foglalkozó Marchesi Antinori Bolgheri borvidéken fekvő birtokán, a Tenuta Guado al Tassón. A 320 hektáron elterülő birtokon termő Cabernet Sauvignon, Merlot és Syrah fajtákból készítik, a kezdeti érlelést követően nyolc hónapot tölt francia barrique hordókban, majd további négyet a palackban, mielőtt forgalomba hozzák.

Ez az autó alkoholt hirdet 6

Ezt a bort (amelynek a neve annyit tesz: megégett) választotta együttműködésük első ihletadójául a Maserati és a Marchesi Antinori. Ha a Rolls-Royce fogott volna borrégiót idéző autó építésébe, ősi tőkékből metszett faintarziákkal, a táj jellegzetes, agyagos talajából, a scheletróból készített kerámiakorongokkal, a birtok tulajdonosainak személyes gyűjteményéből vett borok cseppjeivel megtöltött fiolákkal és természetesen az ülésekbe hímzett szőlőlevél-motívumokkal találkoznánk a fedélzeten.

Ez az autó alkoholt hirdet 7

A Maserati tervezői viszont nem gondolták túl a feladatot: a Grecale karosszériáját irizáló Alchimia Scarlatta fényezéssel borították, amely a fénytörő Chromaflair pigmentnek köszönhetően az aranyos réz és a sötét málnaszín közötti tónusokban játszik, a napfény erejétől és beesési szögétől függően.

Ez az autó alkoholt hirdet 8

A keréktárcsák 21 colosak, fényes fekete színük rímel a féknyergek festésére, és alighanem a szőlőnek életet adó talajt szimbolizálják – vagy csak jól néznek ki. Az utastérben barna és bordó bőröket társítottak egymáshoz, a fejtámaszba bordóval hímezték bele a háromágú szigonyt, a márka logóját.

Ez az autó alkoholt hirdet 9

A sajtóanyagból nem derül ki egyértelműen, hogy a Maserati és a Marchesi Antinori több hasonló autó megalkotását tervezi-e (végül is tizenegy borászattal rendelkeznek), amelyek mindegyikéből egyet-egyet építenek majd, vagy a Grecale Tributo Il Bruciato az együttműködés egyetlen gyümölcse, és ezt korlátozott példányszámban fogják-e gyártani. Ha foglalkoztat a kérdés, a forgalmazó remélhetőleg megnyugtató választ ad majd kérdésedre.

Ez az autó alkoholt hirdet 10

A 2022-ben bemutatott Grecale a Maserati középkategóriás szabadidőjárműve. A 485 cm-es SUV a Maserati Gran Turismo/GranCabrio modellekkel, valamint az Alfa Romeo Giulia / Stelvio párossal közös platformra épül. Háromféle hajtáslánccal választható. A 3.0 V6-os benzinmotor legnagyobb teljesítménye 530 LE, a 2.0 literes, soros négyhengeres mild hibrid kiviteltől függően 300 vagy 330 lóerős, míg az elektromos verzió (Folgore) legnagyobb rendszerteljesítménye 558 LE.

Ha Toszkánában autóznál pincétől pincéig, a Grecale helyett ajánlanánk egy egészen más stílusú Maseratit:

Ez az autó alkoholt hirdet 11
55 éves az egyik legritkább olasz kupé
Homály fedi, hogy miért éppen Mexico lett a pompás Maserati túrakupé neve, arra viszont nem kell magyarázatot keresni,…
Ez az autó alkoholt hirdet 12
Balesetet látsz? Így menthetsz életet
Az életmentésben az idő kiemelkedően fontos tényező, éppen ezért nem lehet minden esetben arra várni, hogy kiérkezzenek…