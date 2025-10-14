Olaszországi egyik legnagyobb borászati vállalatával, a Marchesi Antinorival összefogva építette meg a különleges kidolgozású Grecale Il Bruciatót a Maserati.

8 fotó

Az Il Bruciato egy viszonylag fiatal borfajta, amelyet először 2002-ben palackoztak a borral 640 éve foglalkozó Marchesi Antinori Bolgheri borvidéken fekvő birtokán, a Tenuta Guado al Tassón. A 320 hektáron elterülő birtokon termő Cabernet Sauvignon, Merlot és Syrah fajtákból készítik, a kezdeti érlelést követően nyolc hónapot tölt francia barrique hordókban, majd további négyet a palackban, mielőtt forgalomba hozzák.

Ezt a bort (amelynek a neve annyit tesz: megégett) választotta együttműködésük első ihletadójául a Maserati és a Marchesi Antinori. Ha a Rolls-Royce fogott volna borrégiót idéző autó építésébe, ősi tőkékből metszett faintarziákkal, a táj jellegzetes, agyagos talajából, a scheletróból készített kerámiakorongokkal, a birtok tulajdonosainak személyes gyűjteményéből vett borok cseppjeivel megtöltött fiolákkal és természetesen az ülésekbe hímzett szőlőlevél-motívumokkal találkoznánk a fedélzeten.

A Maserati tervezői viszont nem gondolták túl a feladatot: a Grecale karosszériáját irizáló Alchimia Scarlatta fényezéssel borították, amely a fénytörő Chromaflair pigmentnek köszönhetően az aranyos réz és a sötét málnaszín közötti tónusokban játszik, a napfény erejétől és beesési szögétől függően.

A keréktárcsák 21 colosak, fényes fekete színük rímel a féknyergek festésére, és alighanem a szőlőnek életet adó talajt szimbolizálják – vagy csak jól néznek ki. Az utastérben barna és bordó bőröket társítottak egymáshoz, a fejtámaszba bordóval hímezték bele a háromágú szigonyt, a márka logóját.

A sajtóanyagból nem derül ki egyértelműen, hogy a Maserati és a Marchesi Antinori több hasonló autó megalkotását tervezi-e (végül is tizenegy borászattal rendelkeznek), amelyek mindegyikéből egyet-egyet építenek majd, vagy a Grecale Tributo Il Bruciato az együttműködés egyetlen gyümölcse, és ezt korlátozott példányszámban fogják-e gyártani. Ha foglalkoztat a kérdés, a forgalmazó remélhetőleg megnyugtató választ ad majd kérdésedre.

A 2022-ben bemutatott Grecale a Maserati középkategóriás szabadidőjárműve. A 485 cm-es SUV a Maserati Gran Turismo/GranCabrio modellekkel, valamint az Alfa Romeo Giulia / Stelvio párossal közös platformra épül. Háromféle hajtáslánccal választható. A 3.0 V6-os benzinmotor legnagyobb teljesítménye 530 LE, a 2.0 literes, soros négyhengeres mild hibrid kiviteltől függően 300 vagy 330 lóerős, míg az elektromos verzió (Folgore) legnagyobb rendszerteljesítménye 558 LE.

Ha Toszkánában autóznál pincétől pincéig, a Grecale helyett ajánlanánk egy egészen más stílusú Maseratit: