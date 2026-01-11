A szombati szünnapot követően a Rijád és Vadi ad Davaszir közötti, hetedik szakasszal folytatódott a 48. Dakar-rali. A vasárnapi, 462 kilométeres etapot óriási, közel négy és fél perces előnnyel zárta az élen Mattias Ekström, aki így az összetettben feljött a második helyre a Forddal.

Az összetettben vezető, ötszörös Dakar-győztes Nasszer al-Attijah ezzel szemben 7 perc 24 másodperces hátránnyal csak a 11. helyen zárt, viszont a Dacia katari pilótája még így is 4 perc 47 másodperces fórral vezet.

A motorosoknál Daniel Sanders még azzal együtt is növelte az előnyét, hogy ezúttal csak a negyedik lett, jelenleg 4 perc 25 másodperccel előzi Ricky Brabecet. A szatmárnémeti születésű Gyenes Emánuel a 40. idővel fejezte be az etapot, az összetettben pedig egy helyet rontva a 28. pozíciót foglalja el.

A több mint 800 résztvevővel elrajtolt Dakaron csaknem 5000 kilométernyi gyorsasági szakasz és majdnem 8000 kilométeres össztáv vár az indulókra. A kéthetes viadal befutója jövő hét szombaton, Janbuban lesz.

Eredmények, 7. szakasz (Rijád – Vadi ad Davaszir, 462 km):

autósok:

Mattias Ekström, Emil Bergkvist (svéd, Ford) 3:44:22 óra Joao Ferreira, Filipe Palmeiro (portugál, Toyota) 4:27 perc hátrány Mitch Guthrie, Kellon Walch (amerikai, Ford) 4:55 p. h.

Az összetettben:

Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia) 28:10:15 óra Ekström, Bergkvist 4:47 p. h. Nani Roma, Alex Haro (spanyol, Ford) 7:15 p. h.

motorosok:

Luciano Benavides (argentin, KTM) 4:00:56 óra Edgar Canet (spanyol, KTM) 4:47 p. h. Adrien Van Beveren (francia, Honda) 4:57 p. h. Daniel Sanders (ausztrál, KTM) 5:35 p. h.

…40. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 1:01:25 ó. h.

Az összetettben: