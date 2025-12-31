Ritka pillanat az autós naptárban: nem emeléssel, drágulással, hanem árcsökkenéssel rúgjuk be a 2026-os évet. Január 1-jén olcsóbban adják az üzemanyagokat a hazai kutak. Miközben mindenki a szilveszteri virslire vagy a konfettire koncentrál, a háttérben megérkeztek a januártól érvényes első üzemanyagárak is.

Aki teheti, és nem világít még az üres tankot jelző lámpa a műszerfalon, annak érdemes lehet várnia a tankolással holnapig. Az új év ugyanis rendhagyó módon nem sokkot, hanem egy apró fellélegzést hoz a kútoszlopokon.

Tehát 2026 árcsökkenéssel kezdődik: a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 4 forinttal lesz kevesebb csütörtöktől. Nem ez az évszázad üzlete és nem ebből a megtakarításból fogjuk megvenni az új családi kombit, de a lélektani hatása mindenképp pozitív. Főleg ha ránézünk a mai, 2025-ös évzáró árakra.

2025. 12. 31-én, vagyis még ma éjfélig az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 559 Ft/liter

Gázolaj: 571 Ft/liter