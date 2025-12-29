December 28-án reggel Fornádpuszta felől autózott a 65-ös főút irányába a tamási rendőrkapitányság szabadnapos járőre, amikor arra lett figyelmes, hogy a szántóföld mellett egy fának csapódva áll egy pick-up. Megállt, és a kocsihoz lépett, hogy meggyőződjön róla, van-e valaki az utastérben.

A sofőr eszméletlen volt, több helyen megsérült. A rendőrnő hívta a szolgálatban lévő kollégáit, közben a hátsó ülésről ellenőrizte a férfi pulzusát, légzését. Ezután a segélyhívón tájékoztatta a mentősöket a sérült állapotáról, majd útmutatást követve tartotta a sérült fejét. A sofőr időközben magához tért ugyan, de beszélni továbbra sem tudott.

A szolgálatban lévő rendőrök és a mentősök egyszerre érkeztek meg, kiemelték a sérült férfit, majd stabilizálták az állapotát, végül mentőhelikopterrel szállították kórházba. Az elsődleges információk szerint a sérülése súlyos.

A nyomok alapján a balesetet szenvedett autós a 65-ös főút irányából Fornádpuszta felé haladt a számozatlan műúton. Az 1700-as méterszelvényhez érve a kocsi megcsúszott a jeges felületen, lesodródott az útról, majd egy fának ütközött. A sofőr sajnos nem használta a biztonsági övet.