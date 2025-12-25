A karácsonyfa beszerzése és hazaszállítása az egyik legaprólékosabb része az ünnepi előkészületeknek, mégis ez sokszor az utolsó pillanatokra marad. A Hennessey számára azonban az idő hiánya nem jelent problémát, ugyanis tuningjai mellett a saját szupersportkocsijáról, a Venom F5-ről is ismert amerikai műhely szintén minden évben nekifut annak, hogy karácsonyfa-szállítás közben döntsön új sebességrekordot.

Korábban ez több modellel, köztük egy Audi RS6 Avanttal, valamint egy 1000 lóerős Shelby GT500-zal is sikerült, míg az idei alany egy Corvette ZR1 volt. A nyolcadik generációs Corvette tetejére egy 1,7 méter magas, több mint 200 égővel és szalaggal feldíszített karácsonyfát kötöztek, amely a texasi Chase Field haditengerészti légiállomás kifutópályáján vált a világ leggyorsabb karácsonyfájává.

8 fotó

A 2017 óta tulajdonképpen hagyománnyá vált rekordkísérlethez Spencer Geswein személyében egy profi versenyzőt ültettek a volán mögé – immáron harmadszor esett rá a választás –, és össze is jött az új csúcs: a 315 km/órás érték 6 km/órával haladta meg a korábbi rekordot.

Ami a Corvette ZR1-et illeti, az amerikai piac jelenleg egyik legkapósabb sportkocsijáról van szó. A Chevrolet zászlóshajó sportmodelljének 1064 lóerős teljesítményét és 828 Nm-es nyomatékát a dupla turbófeltöltős, 5,5 literes V8-as motor biztosítja.

