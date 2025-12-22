A megkülönböztető jelzéssel közeledő mentő általában minden autósnak ugyanazt jelzi világszerte: adj utat! A következő, virálisan terjedő felvétel szerint azonban akadnak még vezetők, akiknek nem világos a helyzet.

A salvadori mentőszolgálat (SAMU) munkatársai által rögzített videó rávilágított azokra a nehézségekre, amelyekkel a helyi szakemberek nap mint nap küzdenek. A felvételeken dr. Uemerson Alcântara mentőorvos látható, amint kiszáll a mentőautóból, és utat tör a járműnek a bahiai főváros sűrű forgalmában.

Az orvos leszállt a járműről, és az autók között lavírozva szervezte a forgalmat, hogy a mentőautó továbbhaladhasson. Annak ellenére, hogy a sziréna és a megkülönböztető jelzések is be voltak kapcsolva, a mentőautó alig tudott haladni a torlódásban.

„Az orvosunk ma ismét kiszállt, hogy rendet tegyen a forgalomban és utat nyisson az egységünknek, mivel egy olyan beteget szállítottunk, akinek az állapota súlyossága miatt sürgős képalkotó vizsgálatra volt szüksége” – indokolta az esetet az ápolónő.

Mit tegyünk, hogy a leggyorsabban elengedjük a mentőt?

Néhány szabály betartásával az autósok jelentősen megkönnyíthetik a mentősök dolgát, tekintve, hogy a beteg állapota, rosszabb forgatókönyv esetén akár az élete szempontjából minden másodpercnek jelentősége lehet – az alábbiakat a Közlekedésbiztonság oldala gyűjtötte össze: