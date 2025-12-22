A megkülönböztető jelzéssel közeledő mentő általában minden autósnak ugyanazt jelzi világszerte: adj utat! A következő, virálisan terjedő felvétel szerint azonban akadnak még vezetők, akiknek nem világos a helyzet.
A salvadori mentőszolgálat (SAMU) munkatársai által rögzített videó rávilágított azokra a nehézségekre, amelyekkel a helyi szakemberek nap mint nap küzdenek. A felvételeken dr. Uemerson Alcântara mentőorvos látható, amint kiszáll a mentőautóból, és utat tör a járműnek a bahiai főváros sűrű forgalmában.
Az orvos leszállt a járműről, és az autók között lavírozva szervezte a forgalmat, hogy a mentőautó továbbhaladhasson. Annak ellenére, hogy a sziréna és a megkülönböztető jelzések is be voltak kapcsolva, a mentőautó alig tudott haladni a torlódásban.
„Az orvosunk ma ismét kiszállt, hogy rendet tegyen a forgalomban és utat nyisson az egységünknek, mivel egy olyan beteget szállítottunk, akinek az állapota súlyossága miatt sürgős képalkotó vizsgálatra volt szüksége” – indokolta az esetet az ápolónő.
Mit tegyünk, hogy a leggyorsabban elengedjük a mentőt?
Néhány szabály betartásával az autósok jelentősen megkönnyíthetik a mentősök dolgát, tekintve, hogy a beteg állapota, rosszabb forgatókönyv esetén akár az élete szempontjából minden másodpercnek jelentősége lehet – az alábbiakat a Közlekedésbiztonság oldala gyűjtötte össze:
- Ne késztessük hirtelen fékezésre a szirénázó járműveket! Az út szélére húzódva, valamint kézzel intve vagy az irányjelző használatával jelezzük, hogy észrevettük a megkülönböztető jelzést, és szabad utat adunk.
- Amennyiben többsávos úton haladunk, „halszálka” formában engedjük el a mentőautót, figyelve arra, hogy az melyik sávban közeledik.
- Ha mindenki balra húzódva enged utat a mentőnek, ne húzódjunk jobbra csak azért, mert úgy szabályos, vagy úgy gondoljuk, hogy úgy szélesebb menekülőutat tudunk. Mozogjunk együtt a forgalommal!
- Biztonsági folyosó kialakításakor használjuk az irányjelzőt! Így a mentőnek nemcsak azt jelezzük, hogy észleltük a közeledését, de azt is, hogy merre térünk ki az útjából.
- Készüljünk fel a váratlan helyzetekre, amint meghalljuk a sziréna hangját! Vizionáljuk, hogyan cselekedjünk, ha ki kell térni a mentő útjából, mérlegelve, merre térhetnek ki mások, hogyan tudjuk a leggyorsabban, mégis a legbiztonságosabban elengedni stb.
- A mentők irányjelzőire is figyeljünk, amivel mindig azt jelzik, merre szeretnének haladni.
- Várjuk meg, hogy helyreálljon a forgalmi rend, miután elhaladt a mentőautó! Ne tapadjunk rá szabálytalanul a mentőre, hogy egérutat nyerjünk!
- Gyalogosként se lépjünk le a járdáról, ha szirénázást hallunk, amíg el nem megy a mentő! Már csak azért sem, mert lehetnek olyan autósok, motorosok, akik csak a zebrára húzódva tudják elengedni a mentőt.
- Szirénázó autó észlelésekor ne induljunk keresztül az úton kerékpárral vagy rollerrel!