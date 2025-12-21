Idén is felragyogott az ország legnagyobb “karácsonyfája”, a Megyeri híd – számolt be erről a Magyar Közút egy friss fotó kíséretében. Az M0-s autóúton található dunai átkelő ünnepi díszvilágítására idén december 26-ig látható, esténként karácsonyfává változnak a 100 méteres pilonok.

Mint írják, az esti látképet zöldbe boruló pilonok, fények és csillagok teszik különlegessé. Ezt egyébként speciális zöld fólia segítségével valósítják meg, melyet a közvilágítást leszámítva a híd összes világítóberendezésére, fényforrására rátesznek. A csillagcsúcsdíszek robotlámpák segítségével kerülnek helyükre.

A Magyar Közút figyelmeztetett, hogy fotózni csakis biztonságos helyről szabad. A korábbi években a Vezess is azt javasolta, hogy fényképezési célokkal érdemes a 2-es főút felől megközelíteni a hidat, a pesti hídfő alatti részen keresztül pedig biztonságosan, gyalogosan vagy akár kerékpárral is el lehet jutni a helyszínre.