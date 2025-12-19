A kínai nyelven “Hófúvó Király’ névre keresztelt speciális járművek Közép-Kínában, Hubei tartományban üzemelnek. Ezek a gépek a letömörödött havat is képesek eltávolítani, ugyanis klasszikus hóeke helyett egy gázturbina pokoli, forró szélviharával törik meg a téli páncélt.

a hóeltakarító „szíve” nem más, mint egy kiszuperált repülőgép-hajtómű. Ezt a brutális technikát 2024-ben vetették be először élesben a tartomány autópályájának tisztítására. Bár a beszámolók gyérek és kevés információ van a pontos technikai megoldásokról a videók magukért beszélnek.

A China Daily közlése szerint egy ilyen gép képes elfújni a 10 centiméteres vastagságú hóréteget is, mindezt pedig elképesztő, 50 méteres szélességben teszi. A forró gázsugár nemcsak félresöpri, hanem villámgyorsan meg is olvasztja a havat, sőt, a jeges aszfaltot azonnal fel is szárítja.

Hatásos, de macerás: a közúti bevetéshez a gép méretei és a működési elve (gondoljunk csak a sugárhajtómű erejére) miatt teljes útzárra és hatósági biztosításra van szükség a civil forgalom elől. De ha egyszer végigmegy, ott garantáltan nem marad hóakadály.

A módszer nem teljesen új, a repülőterek kifutópályáin, illetve vasúti síneknél szokták alkalmazni ezt a módszert. A reptéren eleve adott a megfelelő üzemeltetés minden feltétele, a vasútnál pedig nem kell váratlan forgalomtól tartani.