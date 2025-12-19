Pénteken öt-öt forinttal csökkent a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára Magyarországon. Az árcsökkenést elsősorban a Brent típusú olaj árának esése hajtja.

Hétvégén is folytatódik az autósok számára kedvező trend, a 95-ös nagykereskedelmi ára újabb öt forinttal csökken. A gázolajé ezúttal nem változik.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a benzin aktuális átlagára 560, a gázolajé 569 forint. Amennyiben a kutak érvényesítik az árváltozást, jellemzően 560 forint alatt lehet majd benzint tankolni.