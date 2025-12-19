Az ARO feltámasztása a tervek szerint már nem a múltidézésről, hanem a jövő technológiájáról szól: az e-ARO 25 Next Generation tisztán elektromos hajtással, polgári és katonai kivitelben térne vissza.

A projekt mögött az ARCSANTQ (Előrehaladott Stratégiai Fejlesztések, a Nanotechnológia és a Kvantumtechnológia Román Egyesülete) áll, amely nem egy kis garázscég, hanem egy komoly konzorcium. A tömörülésben magánvállalatok mellett olyan fajsúlyos állami szereplők is részt vesznek, mint a Román Akadémia és a Védelmi Minisztérium – számolt be róla az economica.net.

Új konstrukció

A fejlesztők leszögezték: az e-ARO 25 Next Generation nem a régi, klasszikus „kocka” ARO modernizált változata újragondolt lesz, hanem egy alapjaitól friss, teljesen új konstrukció. A részletes tervrajzok már az asztalon vannak, a prototípus megépítésére pedig a tervek szerint két évet szánnak. A fejlesztés nem olcsó mulatság, a becslések szerint mintegy 12-14 millió eurót emészt fel a mintapéldány elkészítése.

Hatótáv és technika

A hajtáslánc teljesen elektromos alapokra épül, egy érdekes műszaki megoldással kiegészítve: az akkumulátorcsomag menet közben, a rendszer által is tölthető lesz (ez vélhetően egyfajta range extender, belső égésű motorra épülő hatótávnövelő megoldásra utal). A modellből két változat készül:

Polgári változat: 550 kilométeres ígért hatótávval.

Katonai változat: NATO-kompatibilis kialakítással és 480 kilométeres hatótávval.

Az ARCSANTQ közleménye szerint a projekt túlmutat egy márkanév leporolásán. Céljuk, hogy Romániát felhelyezzék az elektromobilitás térképére, összhangban az Európai Zöld Megállapodással és a NATO szigorú követelményeivel. Nem titkolják: a fejlesztés fő mozgatórugója a katonai felhasználás, de az ígéretek szerint az autó ára versenyképes lesz a piacon.

A konzorcium számításai szerint, ha beindul a nagyüzemi gyártás, évi 10 ezer darab járművel számolnak.

A márkának van mire alapoznia a nosztalgiát: a romániai gyárkapun 1957-ben gördült ki az első IMS-57, de az igazi világsikert a később érkező ARO 24-es széria hozta meg, amelyet több mint száz országba exportáltak. A rendszerváltás után azonban a gyár mélyrepülésbe kezdett, és egy vitatott privatizációs kísérlet után a 2000-es évek elején végleg leállt a termelés. Most ezen a romhalmazon építkeznének újra – ezúttal elektronokkal a tank helyett.