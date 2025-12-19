Az autóklub már 2020 óta foglalkozik a mikromobilitással, a szervezet a klasszikus autós érdekképviseleten túlmutató feladatokat is vállalt. Tevékenységét kiterjesztette az autókon kívüli közlekedési eszközöket használókra is, mert az autóklub szerint az utakon minden közlekedő közös térben, egymásra figyelve vesz részt a forgalomban.

Mobilitási klubként a cél az lesz, hogy átfogó támogatást nyújtsanak a közlekedés szabályozása, a műszaki segítségnyújtás és a szemléletformálás terén. Ennek részeként aktívan részt vállalnának a jogszabályi környezet korszerűsítésében, valamint közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai oktatásokkal segítik a biztonságos közlekedést.

A fenntartható mobilitás érdekében szakmai konferenciákat szervezett az autóklub, nyílt napjaikon pedig évek óta lehetőséget biztosítanak a mikromobilitási eszközök kipróbálására.

Az autóklub segélyszolgálata már a kerékpárosokra is kiterjed, a MultiRider közlekedésbiztonsági verseny pedig második éve mutatja be a különböző közlekedési módok együttélésének fontosságát. Az immár nemcsak az autósokért, hanem minden közlekedőért dolgozó autóklub átnevezését arculatfrissítés is kíséri.