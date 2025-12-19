Mondhatjuk, hogy véget ér egy korszak a motorsportban: a Le Mans-i versenypálya, a Circuit de la Sarthe elveszti egyik jellegzetes ismertetőjegyét, a Dunlop-hidat. Maga a gyalogos átkelő – mely már 1932 óta reklámozza a gumimárkát, többszöri mozgatás után pedig 1987 óta áll jelenlegi helyén – megmarad, azonban új névvel és dizájnnal, Goodyear-hídként hivatkozhatunk rá.

Az átnevezés első számú oka az üzlet. A Dunlop 2025 elején cserélt gazdát, és került a Goodyear tulajdonából japán kezekbe. Tekintve, hogy az aszfaltcsík első sikánjának környéke a Dunlop-hídon kívül Goodyear-felségterület (van itt klubházuk és lelátójuk is), nem csoda, hogy az immár nem kívánatos abroncsmárkát kitakarítják innen – még ha ez az ilyesfajta hagyományok kedvelőinek egy kicsit fáj is.

A képre kattintva galéria nyílik!

9 fotó

A hídról lekerülő dekorelemek relikviaként azért megmaradnak, és bekerülnek a pálya éppen bővítés alatt álló múzeumába. Ami az átkelőt illeti, azt is modernizálni fogják, és 2026-ban már megújulva fogadhatja a nézőket.

Jó kérdés, hogy vajon mennyire sikerül ezzel hagyományt teremtenie a Goodyearnek. A Dunlop-híd ugyanis fogalom volt a motorsportban: nem csupán Le Mans-ban állt ilyen gyalogos átkelő, hanem más versenyhelyszíneken is ezzel a hasznos és ötletes megoldással reklámozták magukat.

2025-ben a Vezess még közelről láthatta tradicionális formájában a hidat: