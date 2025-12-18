Hetek óta a szürkeség dominálja a nappalokat Magyarországon, melyet a változatosság kedvéért némi csapadék is megfűszerez. A víz az utak szélén, a mélyedésekben megáll, és a hűvös, ködös-párás időben gyakran szárad. A gyalogosok, kerékpárosok szempontjából ez nem túl örömteli, hiszen bármikor benne van a pakliban, hogy arra jön egy nemtörődöm autós, aki egy kicsit nagyobb tempóval belehajt a vízbe, a koszos-sáros lé pedig mindent és mindenkit beterít a környéken. Előfordulhat véletlenül is, hogy egy járművezető pocsolyába hajt, és lefröcsköl valakit, akadnak azonban olyanok is, akik ebből sportot űznek.

Korábban a Vezess bemutatta, hogy Dél-Koreában egy sajátos társadalmi kísérlet során hogyan sikerült a fröcskölést megfékezni. Az persze nem várható el senkitől, hogy magánál tartson egy fenyegető féltéglát. Erre azonban nincs is szükség az Egyesült Királyságban, noha ott ez a probléma gyakorlatilag az év tizenkét hónapjában fennáll.

A britek egész egyszerűen pontot tettek ennek végére: aki szándékosan fröcsköl, azt megbüntetik. A szankció egészen kemény, akár 5 ezer font (2,2 millió forint) is lehet, emellett büntetőpontok kerülnek a kihágást elkövető jogosítványába.

Az esőben autózást egyébként komolyan veszik a szigetországban. Már a szemerkélő esőben is érdemes bekapcsolni az ablaktörlőt, és nem érdemes arra hagyatkozni, hogy “én még így is látok”, ugyanis ennek büntetési tétele elérheti akár az 1000 fontot (443 ezer forint) is.