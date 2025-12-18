Nálunk nincs olyan év végi „díj”, mint a francia kollégáknál, de igény vélhetően lenne rá. A tiltakozás nagymesterei ugyanis minden évben kiosztják a „Trophées Trop c’est Trop” (kb. Ami sok, az sok-díj) idézőjeles elismeréseit. A Ligue de défense des conducteurs (LDC) és az autós szakújságírók szövetsége (AM-AM) által szervezett szavazáson rekordmennyiségű, több mint 12 000 autós vette a fáradságot, hogy kifejezze: elegük van a bürokratikus vegzálásból, a túlszabályozásból.

Amikor a technika a fejünkre nő

A legtöbb autóst (79%) a modern járművekbe kényszerített „totális megfigyelés” aggasztja. A hírhedt európai biztonsági (General Safety Regulation) norma értelmében 2024 júliusa óta minden új autóban kötelező a fáradtságfigyelő és a figyelmetlenséget jelző rendszer. 2026-tól pedig jön a következő fokozat: a rendszer már a legkisebb elkalandozásért is ránk szól. Ehhez jönnek még a multifunkciós traffipaxok és az új városi radarok, amik már nem csak a gyorshajtást, hanem szinte minden mozdulatunkat figyelik. Az üzenet egyértelmű: az autó lassan már nem a szabadság szigete, hanem egy guruló megfigyelőközpont.

Éves vizsga a 10 év feletti kocsiknak?

Ebből szerencsére nem lett semmi, de már a terv is felhúzta a francia autósok agyát (tegyük hozzá, a magyarokét is). A „legfelháborítóbb törvényjavaslat” kategóriáját toronymagasan az az európai bizottsági ötlet nyerte, amely évenkénti műszaki vizsgára kötelezné a 10 évnél idősebb autókat. Bár a tagállamok miniszterei egyelőre elkaszálták az indítványt, a válaszadók 67%-a szerint ez egyértelmű sarc a szegényebb autósok ellen.

A listára olyan ötlet is felkerült, amivel mi együtt élünk: a francia autósok attól rettegnek, hogy 10-15 évente orvos előtt megjelenve kell bizonyítaniuk vezetésre való alkalmasságukat. Náluk ez még nem került bevezetésre, de egy közös EU-s jogszabállyal még akár életbe is léphet a jövőben. Ugyanígy borzolja a kedélyeket az alacsony kibocsátású zónák (ZFE) körüli káosz és a belső égésű motorok 2035-ös betiltása körüli hercehurca is.

A 68 centis fekvőrendőr esete

Az „abszurd infrastruktúra” kategóriában egy igazi szörnyeteg diadalmaskodott: Vallauris Golfe-Juan 68 centiméter (!) magas fekvőrendőre.

Ez a brutális betonpúp 2025 júliusában járta be a sajtót, és joggal lett az autósok ellensége, hiszen egy ilyen akadályon egy terepjáró is csak kínkeservesen jut át, nemhogy egy átlagos személyautó. Mögötte végzett a „Citroën-fekvőrendőr” is, amit a gyártó reklámcélból támogatott, de a botrány után inkább gyorsan levetette róla a logóját.