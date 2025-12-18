Az AdBlue kulcsszerepet játszik a dízelmotorok károsanyag-kibocsátásának mérséklésében, pontosabban a nitrogén-oxidok (NOx) semlegesítésében az SCR-katalizátorokon keresztül. De mi is ez valójában? Hogyan működik, és mire kell figyelnünk?

Az SCR (szelektív katalitikus redukció) technológia lényege, hogy AdBlue folyadékot vagyis karbamidoldatot fecskendeznek a kipufogógázba, mely egy speciális katalizátorba lép be. A rendszernek viszonylag magas hőmérsékletre (min. 250 °C) van szüksége ahhoz, hogy hatékonyan működésbe lépjen és csökkentse a károsanyag-kibocsátást.

Ezt városi forgalomban teljesíteni lényegesen nehezebb, emiatt induláskor a motorvezérlés segítségével a kipufogógáz hőmérsékletét különböző megoldásokkal igyekeznek gyorsan emelni, hogy az minél előbb felfűtse a katalizátort. A hő hatására felszabadult ammónia reakcióba lép a kipufogógáz nitrogén-oxidjaival, és nitrogénné, valamint vízzé alakítja át azokat.

A rendszer működéséből menet közben semmit nem veszünk észre, egyedül az adalék mennyiségét mutatja a jármű kijelzőjének megfelelő menüje, és a rendszer arra is figyelmeztet, ha kifogyóban van. Ez miért hasznos? Azért, mert a modern dízelautók egy része automatikusan korlátozza a motorteljesítményt, ha kifogyott az AdBlue a tartályból, de van olyan is, hogy be sem engedi indítani az autót, ha nincs benne AdBlue.

Normál esetben csak az utántöltésre kell figyelni

A betöltőnyílás helye modellenként változik: a legtöbb modern autónál a gázolajbetöltő mellett van, de régebbi típusoknál találkozhatunk vele a csomagtartóban (akár a pótkerék alatt) vagy a motortérben is.

Fontos, hogy soha ne öntsünk az AdBlue-t a gázolajba! Ha mégis megtörtént, ne indítsuk be a motort, innen jobb ha egy szakértő szerviz veszi át az autót, mert az üzemanyagellátó rendszer bánhatja, hogy AdBlue kerül bele.

Gond akadhat vele gazdagon

Tehát ha jó dízelesként hosszabb utakon használjuk az autónkat, megfelelő minőségű gázolajat tankolunk, akkor azt gondolhatjuk, hogy ez egy hosszú távon jól működő rendszer. Sajnos ez nem így van, az évek tapasztalatai megmutatták, hogy az AdBlue valódi problémagóc.

A leggyakoribb nyűgök listájának élén a kristályosodás áll: ha az AdBlue szélsőséges hőmérsékletnek – legyen az túl alacsony vagy túl magas – van kitéve, hajlamos kicsapódni, ami könyörtelenül eldugítja a befecskendező fúvókákat és az egész SCR-rendszert.

Ez a folyamat a karbamid hőbomlása (termikus dekompozíciója) miatt alakul ki, amely során olyan szilárd maradványok jönnek létre, mint a biuret vagy a cianursav. Ez a „vegyi koksz” aztán szépen lassan eldugítja a porlasztócsúcsokat, és teljesen hazavágja a befecskendezés hatékonyságát.

A probléma leginkább azokat az autókat sújtja, amiket sokat nyúznak rövid távokon, városi araszolásban. Ilyenkor ugyanis az SCR-rendszernek esélye sincs elérni azt az optimális üzemi hőmérsékletet, amely garantálná, hogy a befecskendezett folyadék maradéktalanul elpárologjon, ne pedig lerakódásként végezze a rendszer falán.

Szintén visszatérő rémálom a szintjelző, vagy a minőségérzékelő szenzor megkergülése. Ebből születnek azok az autóst az őrületbe kergető, gyomorszorító hibaüzenetek, amelyek végén gyakran ott a legsúlyosabb ítélet: a technika egyszerűen megtagadja a motor beindítását, és mi ott maradunk az út szélén egy mozdulatlan vasdarabbal. Ilyenkor hiába van a működéshez elegendő AdBlue a tartályban, a fals jel miatt a rendszer letiltja a motorindítást.

Tehát a rendszer rákfenéje a kristályosodó adalék, amire már van ipari válasz: a kristályosodást gátló adalék (kérdés miért nem készültek eleve ilyen adalékkal az eredeti AdBlue-folyadékok?). Ezek felületaktív anyagokkal csökkentik a folyadék felületi feszültségét, így a befecskendezéskor az AdBlue finomabb ködre porlad, nem képződnek nagy cseppek, amelyekből a problémát okozó kristályok kialakulhatnának. Ezek viszont csak megelőzésre jók, a kialakult lerakódással nem bírnak el, tehát ha még hibamentes a dízelünk, akkor érdemes bevetni a több gyártó által is forgalmazott adalékok valamelyikét.

Az AdBlue rendszert problémássá teszi még a nehéz javíthatóság. Fő egysége magába foglalja a pumpát, fűtőszálat, szint érzékelőt, minőség ellenőrzőt, elektronikát. Ha beleszárad némi Adblue maradvány, vagy a besűrűsödött oldat megmarja akár a fűtőbetétet, akár szintérzékelőt stb. az egység egyben cserélendő. A probléma olyan mértékű, hogy már itthon is több cég kínál gyors megoldást, sőt van ahol profi módszerekkel, előre betárazott, felújított modulokkal várják az autósokat.