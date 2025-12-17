Nat Bowen brit képzőművész specialitása a műgyanta alapú plasztikák, és a tudatosan megválogatott színek. A Dubajban élő művész nem először dolgozik először a McLarennel, 2022-ben már megfestett egy Artura kupét, most pedig egy 750S került a kezei közé.

Míg annak idején Bowen saját kezűleg készítette el az autót egy festménye alapján, most tanácsadóként vett részt a projektben, amelynek az volt a célja, hogy kisszériás gyártásra alkalmassá tegyék a módszert.

Ennek érdekében az MSO, a McLaren különleges igényeket teljesítő ágazata kidolgozott egy olyan fényezési technológiát, amely átlátszó lakkrétegek differenciált elhelyezésével hoz létre különleges hatást. A számos réteg ugyanis láthatóan és érezhetően eltérő vastagságú fényezést eredményez, ami normál esetben a fényező mester szégyene lenne, itt viszont méregdrága bravúrról van szó.

McLaren 750S A 2023 tavaszán bemutatott 750S a McLaren korabeli palettájának legkönnyebb és legerősebb sportautója volt. A 4,0 literes V8-as motor 750 lóereje és 800 Nm nyomatéki maximuma 1277 kilogrammot (száraz tömeg) mozgat, az autó álló helyzetből 2,8 mp alatt éri el a 100 km/órát, a 0-200 km/óra gyorsulás 7,2 (a nyitható tetős Spider esetén 7,3) másodpercet vesz igénybe.

A McLaren a tervek szerint több példányt is készít a Project Chromology 750S-ből, de csak leghűségesebb ügyfelei számára. A kombinációkat közvetlenül Nat Bowen munkái ihletik, azaz ha jól értelmezzük, az ügyfél laikusként nem kontárkodhat bele a művészi igényességű színtársításokba.

Nem a fényezés az egyetlen különlegessége ezeknek az autóknak, hanem a 24 karátos arannyal futtatott emblémák: ilyet korábban nem kínált a McLaren. A megrendelő az autóhoz egy eredeti Nat Bowen festményt is kap, amelyen az autón alkalmazott színek tűnnek fel.

A McLaren 750S számára nem idegen a szokásostól eltérő fényezés: 2023-ban színátmenetes gyári festést kapott, majd festővászonként használták, amin a márka motorsport-diadalait örökítették meg: