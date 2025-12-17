A Geely Auto Group (Geely) megnyitotta új járműbiztonsági tesztközpontját, amely a világ legnagyobb és legfejlettebb ilyen létesítménye.

A kétmilliárd jüanos (93,7 mrd Ft) beruházással megvalósított központ a járműbiztonság minden aspektusát képes vizsgálni: vannak benne nagysebességű törésteszt-laboratóriumok, tudnak itt végezni egészségügyi hatásvizsgálatokat (kipárolgások, anyaghasználat), rendelkezik aktív biztonsági szimulációs rendszerrel, és természetesen az akkumulátorok és villamosított hajtásláncok speciális biztonsági jellemzőit is tudják vizsgálni. Kiemelt figyelmet szenteltek a kiberbiztonsági ellenőrzéseknek: minden rendszert, és azok elképzelhető támadási és kockázati formáját vizsgálhatnak itt.

Az új biztonsági központ nem kevesebb mint öt Guinness-rekorddal kezdi meg működését: ez a világ legnagyobb autóipari biztonsági laboratóriuma (81 930,745 m²), itt található a világ leghosszabb beltéri törésteszt-pályája (293,39 m), a legnagyobb szabályozható klímájú (légnyomás, csapadék, napsugárzás) szélcsatornája (28 536,224 m²) és a legnagyobb 180°-os törésteszt-laboratórium (12 709,293 m²), valamint itt végezhető el a legtöbb típusú (27 féle) teszt.

A központ a Geely és külső intézményi partnerei közötti szakmai együttműködést is elősegíti, amelyekből többek között az intelligens járművek biztonságára vonatkozó tanulmányok is készültek.

A Geely az elmúlt 10 évben több mint 250 milliárd jüant (11,7 billió Ft) fordított kutatási és fejlesztési tevékenységekre; ezen belül kiemelt fókuszt kapott a biztonság.

Nem ez az első alkalom, hogy Guinness-rekordot dönt a Geely: négy éve egy hatalmas, autókból kirakott mozaikkal, idén pedig egy különösen takarékos konnektoros hibriddel döntöttek világcsúcsot: