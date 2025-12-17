Európai uniós támogatással indít fejlesztést az Országos Rendőr-főkapitányság határrendészeti szolgálati ága, a cél a határátkelés gyorsítása az autósok számára.

A projektben 2027 nyaráig 116 darab digitálisan vezérelhető mátrixtáblát telepítenek tizenhárom közúti határátkelőhelyen Magyarország ukrán és szerb határszakaszán. A mátrixtáblák valós időben mutatják, hogy az egyes forgalmi sávokban milyen járművek vagy utasok közlekedhetnek.

Ez segít elkerülni a hibás sávválasztást, csökkenti a torlódások kialakulását, és gördülékenyebbé teszi az áthaladást. A rendszer lehetőséget nyújt arra is, hogy bizonyos sávokat szükség esetén kétirányú forgalomra használjanak, jobban alkalmazkodva az aktuális forgalmi helyzethez.

A kijelzők távoli vezérlésével a hatóságok gyorsabban reagálhatnak a változásokra, az utasok pedig már az érkezés pillanatában pontos tájékoztatást kapnak, ami átláthatóbb határátlépést eredményez.