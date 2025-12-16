A Mercedes-Benz és a dubaji Binghatti fejlesztőiroda bejelentette: Meydan városrészében egy teljes, több toronyból álló, külön negyed épül, amely a Mercedes-Benz nevét viseli majd. A 836 ezer négyzetméternyi területű beruházást „város a városban” koncepcióként írják le, ahol lakóövezetek, közösségi terek és egyedi közlekedési megoldások egyetlen, összefüggő rendszerben kapnak majd helyet.

A két cégnek ez a második közös ingatlanfejlesztése, az első egy 65 emeletes lakótorony Dubaj belvárosában, amely jelenleg építés alatt áll.

A most bejelentett beruházás ennél jóval nagyobb léptékű: nem egyetlen épület lesz, hanem egy teljes városrész.

A tervek szerint a területen lakótornyok mellett üzletek, sétálóutcák, parkok, zöld folyosók, sport- és wellnesslétesítmények, valamint kulturális és szórakozóegységek kapnak helyet. A fejlesztők célja, hogy a mindennapi élethez szükséges szolgáltatások gyalogosan elérhetők legyenek, és az építészet, a közösségi terek és a mobilitás egységes rendszert alkossanak.

A Mercedes-Benz az elmúlt években egyre aktívabban jelenik meg az autóiparon túli is. A vállalat „Mercedes-Benz Places” néven indította el márkázott ingatlanprojektjeit, amelyek közül az egyik Dubajban, a másik az Egyesült Államokban, Miamiban valósul meg. A mostani dubaji fejlesztés ezt a koncepciót viszi tovább, de már nem egyetlen épületre, hanem egy összekapcsolt városrészre kiterjesztve.

A projekt építészeti megközelítése a Mercedes-Benz „Sensual Purity” nevű formanyelvére épül, amely eddig elsősorban az autók tervezésében jelent meg. A fejlesztők szerint ezt az esztétikai és tervezési szemléletet ültetik át az épületek és a közterek kialakításába is.

A beruházás pontos ütemezéséről és az egyes épületek megvalósításának részleteiről egyelőre nem közöltek információkat, az azonban már most látszik, hogy a Mercedes-Benz ezzel a projekttel is tovább tágítja a márka határait.