Közzétették legfrissebb elemzésüket a G7 szakemberei az olajárra vonatkozóan a tavalyi évhez hasonlóan. Egy évvel ezelőtt 2025-re azt jósolták, hogy a Brent olaj ára 70-75 dolláros áron mozog majd hordónként, végül az év első 11 hónapjában 68,8 dolláros átlag jött ki.

Az olaj árának alakulását számos tényező befolyásolja, többek közt az OPEC+ (Kőolaj-exportáló Országok Szervezete) országok tevékenysége is. Sokszor ugyanis a termelésük korlátozásával igyekeznek szabályozni az olajárat, hiszen a túlkínálat árcsökkenéshez vezet a benzinkutakon is. Az elemzők szerint a termeléscsökkentési intézkedések fokozatos kivezetése komoly tényező lehet 2026-ban, továbbá a világkereskedelmet érintő vámintézkedések is befolyásolhatják az árakat. Szintén fontos tényező a háborús konfliktusok alakulása: az Oroszország elleni szankciók, valamint Venezuela és Irán helyzete.

Érdekes adalék, hogy az IEA (Nemzetközi Energetikai Ügynökség) az idei évben végig túlkínálatról beszélt, ám a termelési statisztikák ezt nem feltétlenül támasztották alá. Az OPEC+ ezzel szemben kiegyensúlyozottabb piacot jósolt 2025-re és 2026-ra is, így a két szervezet nézetkülönbsége jövőre is kulcsfontosságú lehet.

A szakértők szerint 2026-ban az OPEC várhatóan nem növeli majd annyira a termelést, hogy az tartósan 60 dollár alá szorítsa a hordónkénti olajárat. A jövő év elején egy korlátozott mértékű túlkínálat lehet a piacon, amely várhatóan az OPEC termelésének növelését korlátozza majd. Az USA épp annyira fogja betartani a szankciókat, hogy Oroszország olcsóbban legyen kénytelen eladni az olajat, de annyira azért nem, hogy az értékesítése ellehetetlenüljön. A becslések szerint tehát 2026 elején valamivel 60 dollár/hordó felett lesz az olajár.

Amennyiben a túlkínálat a vártnál magasabb lesz, úgy akár ideiglenesen 55 dollárra is csökkenhet az olaj hodrónkénti ára, de kicsi az esélye annak, hogy ez az állapot tartósan fennálljon. Ezek alapján arra lehet számítani, hogy az év elején nem várható jelentős növekedés a benzin és a gázolaj árát tekintve. A világpiaci helyzet változásai azonban sok mindent megváltoztathatnak.