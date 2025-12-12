Cegléden és Gödöllőn is megszűnik a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolása a jövő évtől, írta meg a Villanyautósok.hu a két említett város 2026. január 1-től hatályos parkolási rendeltére hivatkozva.

Mint írják, Gödöllőn jelentős mértékben, 440 Ft/óráról 550 Ft/órára emelkedik a parkolási díj is januártól, és hasonlóan 25%-kal kell többet fizetni a heti, havi és éves parkolóbérletekért. A város néhány éve azzal került be a hírekbe, hogy megtiltották a házak előtt (közterületen) parkoló elektromos járművek töltését.

A jövő év elejétől a két város kiesésével 15-re csökken azon települések listája, ahol még ingyenes parkolást biztosítanak a zöld rendszámos járműveknek, de már az is hosszú ideje ismert, hogy egy évvel később, 2027 január 1-től Budapesten is megszűnik ez a kedvezmény.

De itt még nincs vége, ugyanis a fővárosban a 2 tonna saját tömegű járművek után emelt díjat kell majd fizetni, ami a villanyautósokra nézve lesz majd savanyú szőlő, ugyanis az elektromos járművek az akkumulátor miatt jellemzően nehezebbek.

És tudod mi szűnik még meg hamarosan? A hibridek zöld rendszáma: