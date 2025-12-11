430 ezer angol font, plusz adók: ennyibe kerül, hogy a brit Encor elkészítse az eredeti Lotus Esprit S1 szépséges átiratát. Ez barátok között is 190 millió forint, de ezzel még nincs vége a kiadásoknak, hiszen ebben nincs benne az átépítendő alapanyag, azaz az eredeti Lotus Esprit S4-es – igen, csalnak egy kicsit az angolok, mert bár a dizájn terén az eredeti, 1976-os modell stílusjegyeiből építkeznek, mechanikusan az 1994-től kínált, negyedik széria adja az alapokat, mivel csak azt kínálta V8-as motorral a Lotus Cars.

10 fotó

Valójában nem nehéz ezt beszerezni, másodpercek alatt találsz ilyet a neten, mi most 45 és 85 ezer euró (17 -33 millió Ft) között láttunk hirdetéseket, szóval a számla a végén kényelmesen meghaladja majd a 200 millió forintot, cserébe olyan autót kapsz, amilyen senki másnak nincs… illetve még 49 embernek világszerte, mert összesen 50 darab készül az Encor Series 1 fantázianevű restomod kupéból.

A cég dizájnerei szent őrültek, akik vallásos tisztelettel nyúltak az annak idején korszakalkotónak tekintett formavilághoz. Az eredmény egyszerre nagyon modern és hagyománytisztelő. A kulcs a modern gyártási technológiák alkalmazása: az eredeti üvegszál-erősítésű karosszériát eltávolítják, és a helyére egy precízen illesztett, szűk hézagokkal kivitelezett, minden részletében letisztázott szénszálas kompozit héj került.

A lámpák LED-esek, de elöl megtartották az ikonikus bukólámpás kialakítást, persze áramlástanilag optimalizálva. A keréktárcsák híven követik az eredeti felnik stílusát, de hat- helyett ötküllős kialakításúak, amivel a legutolsó széria, az 1999-es Esprit Sport 350 azonos kiosztású kerekei előtt tisztelegnek.

Az eredeti (Lotus Type 918) erőforrást elemeire szedik, és új komponensek alkalmazásával szerelik össze újra. Kovácsolt dugattyúk, módosított befecskendezők, újragyártott turbók, modern üzemanyag-ellátó és hűtőrendszer, valamint vadonatúj nemesacél kipufogórendszer házasságából születik újra a V8-as, amely így több mint 400 lóerőt ad le az eredeti 355 helyett – ez az extra bőven benne volt a konstrukcióban egyébként, mert a konstrukciót eredetileg 507 lóerősre fejlesztette a Lotus, csak az túl soknak bizonyult.

A vázszerkezet az eredeti – nem is lehetne más, hiszen csak így tarthatja meg eredeti alvázszámát, ami pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy mentesüljön az új gyártású autókra vonatkozó emissziós és biztonsági előírások alól. Azért a rend kedvéért homokfúvással megtisztítják és újra lekezelik a fémszerkezetet.

Az Encor Series 1 menetkész tömege a gyártó szándéka szerint 1,2 tonna alatt marad, ami 4 másodperc körüli gyorsulást tesz lehetővé nulláról száz kilométer/órára, a végsebességet 280 km/óra köré lőtték be.

Az eredeti ötfokozatú manuális sebességváltó is megmaradt, de megerősítették a tengelyeket, és módosították az áttételeket. A tengelykapcsoló egyedi fejlesztésű, kéttárcsás darab, a differenciálmű részlegesen önzáró rendszerű. A futóművet az említett Sport 350 színvonalára fejlesztik, a fékeket ugyanúgy az AP Racing szállítja, mint annak idején a Sport 350-hez, valamint a versenyváltozatokhoz. A kormányszervó hidraulikus maradt.

A vezetői környezet változott a legtöbbet: bár a skót kockás szövettel kárpitozott kagylóülések és a fa váltógomb klasszikus részletek, a vezetőt digitális műszeregység tájékoztatja az üzemi és menetadatokról. Ez utóbbit mart alumínium keretbe helyezték, úgy illesztették a szénszálas kompozitból épített műszerfal tetejére.

Az említett ülések váza és kontúrjai eredetiek, de új a szivacsozás és a kárpit, ami kényelmesebbé és tartósabbá teszi őket, az ikonikus megjelenés és a klasszikus ergonómia megtartása mellett. Van infotainment rendszer, van klímaberendezés, de még tolatókamera is: ezeket szerencsésen elrejtették, így első találkozáskor semmi nem zavarja meg az autó analóg hangulatát.

Az Encor 2026 második negyedévére ígéri az első autók elkészültét, reményeik szerint 2027 végére mind az ötven példány megvalósul.