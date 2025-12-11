A napokban 66,7 km/óra átlagsebességgel szágu ldott a 782 lóerős Bentley Flying Spur Speed. Ez így nem hangzik valami nagy dolognak, de izgalmasabb, ha mellétesszük a részleteket.

9 fotó

Az autó Észak-Svédországban, az északi sarkkörtől alig 160 kilométerre fekvő Drivecenter Arena létesítmény versenypályáján futotta a mért kört. A 3,3 kilométeres, kanyarokban bővelkedő, egyenesekben ellenben igen szegény pályát 2 perc 58 másodperc alatt tette meg. Ez önmagában megint eléggé meh, a pályacsúcsot épp idén döntötte meg egy Porsche 911 GT3 Cup 1 perc 31 másodperccel. Csakhogy a Porsche nyáron versenyzett a technikás körön, a Bentley viszont most, télen ment végig a pályán, amit ilyenkor 30 centiméternyi jég és hó borít.

A Drivecenter Arena pályáján 450 méteres a leghosszabb egyenes, itt 193 km/óra sebességre gyorsult fel az autó, amelynek 4,0 literes, 600 lóerős V8-as benzinmotorjához a nyolcfokozatú automata váltóba integrált, 190 lóerős villanymotor társul. A Bentley Flying Spur Speed-nek nem csak hajtott, de kormányzott is mind a négy kereke. A 25,9 kWh kapacitású akkumulátor 76 kilométernyi tisztán elektromos hatótávolságot engedélyez. Az autó akár 140 km/óráig képes a benzinmotor nélkül gyorsulni, a lényeg, hogy a sofőr ne nyomja le háromnegyedénél jobban a gázpedált.

Alább gyári videón nézheted meg, amint a jégen hasít a nagy Bentley:

a videó a hirdetés után indul

Nem ez volt az első alkalom, hogy a Bentley jégen döntött sebességi csúcsot: 2007-ben Juha Kankkunen 321,6 km/óra csúcssebességet ért el a befagyott Balti-tengeren egy módosított (bukókeret) Bentley Continental GT volánjánál, majd ugyanő 2011-ben 330,7 km/órára javította a csúcsot egy Continental Supersports kabrióval.

Bár ez a rekord nem ezt sugallja, bizony létezik sportosabb Bentley a Flying Spur Speednél: