Három éve már annak, hogy a Citroën bemutatta az Oli névre hallgató, radikálisan más tanulmányautót. A függőleges szélvédőjű, kevés alkatrészből, de sok újrahasznosított anyagból álló, tágas, könnyű és takarékos crossover sziporkái végül elhaltak, egyedül a sajátos lámpatestek kerültek át a sorozatgyártásba.

21 fotó

A Citroën Elo egyterűnek sincs sokkal több esélye arra, hogy nagy szériában készítsék. Elsősorban azért, mert egyterű, nem SUV, másodsorban meg, mert – hogy is mondjuk, hogy senki ne sértődjön meg – nem szép szegény. Az Oli sem volt az, de ott volt valami őszinte harciasság a jármű fizimiskájában. Szegény Elo viszont, ha antropomorfizáljuk, leginkább gyámoltalan (bamba) képet vág.

A háttérben persze mindennek ott a magyarázata: a négyzetes fényforrások modulárisan, olcsón gyárthatók, a kopasz homlokra emlékeztető, hosszú szélvédő a világos, ezért rendkívül jó térérzetet adó belső tér egyik záloga (összesen 4,5 négyzetméternyi üvegfelületen keresztül árad be a napfény), ráadásul így lehetett előre húzni a középre rendezett vezetőülést, ami pedig a tényleges helykínálatot erősíti.

A műszeregység teljes egészében vetített, azaz mélységében nem rabol helyet az utastérből, az egyküllős kormány két oldalán lerakófelületek és pohártartók, a függőleges falakon sporttáskaként kialakított tárolók sorakoznak.

A vezető mögött háromszemélyes kanapé található, de ez utóbbi alól kihúzható két pótülés, amelyek előrébb, de a központi vezetőüléstől valamelyest hátrébb rögzülnek, így jobban el lehet férni, és a körkörös kilátást sem akadályozzák az utasok. Apropó, kilátás: a messze előre hozott külső tükrökben kisebb holttérrel követhető nyomon a forgalom.

A Decathlon szállította a felfújható szörfdeszkáknál használt dropstitch módszerrel gyártott, kétszemélyes ágyat (amely a fedélzeti V2L csatlakozóra kötött kompresszorral fújható fel), valamint a projektorok és egyéb szórakoztató eszközök rögzítésére szolgáló talprendszert. Szintén a sportszerforgalmazó segítségével tervezték meg a külső és belső tárolófelületeket, az ajtókra szerelt kampós rögzítőket. A lökhárítók pedig ugyanabból az újrahasznosított anyagból készül, mint példák a kerékpáros sisakok belső ütéselnyelő habszerkezete.

A csomagtér mögött és fölött a haszonjárművektől ellesett megoldásokkal találkozunk: az aszimmetrikus szárnyas ajtó fölé felnyitható zsiráftetőt szereltek, így ha kinyitjuk az ágyat, és elnyújtózunk, a résen keresztül akár a csillagos égboltban is gyönyörködhetünk.

Ehhez persze célszerű, ha elhagyjuk a várost, és olyan messze megyünk a fényszennyezett lakott területektől, amilyen messze csak lehetséges. Na, ez az, amiről egyelőre semmi információnk nincsen – nevezetesen, hogy milyen messzire juthatunk el az akkumulátor egyszeri feltöltésével, és milyen gyorsan tudjuk ismét feltölteni az akkut. A január 9-re ütemezett világpremieren nyilván ez is kiderül.

Alább gyári videón nézheted meg a Citroën Elo jellemzőit: