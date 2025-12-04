Jövőre, az engedélyektől függően várhatóan márciusban vagy áprilisban megkezdődik az akkumulátorcellák sorozatgyártása a CATL debreceni gyárában – közölte Matt Shen, a cég európai működésért felelős ügyvezető igazgatója.

A vállalat az akkumulátormodulok összeszerelését már egy évvel ezelőtt elindította Debrecenben: a cellagyár szomszédságában működő üzemcsarnokban azóta már több mint 120 ezer modult gyártottak.

A cellagyártáshoz folyamatosan zajlik a gyártósorok beszerelése, hogy mielőbb elkezdhessék a termelést. Ennek érdekében a jelenlegi ezer fős dolgozói létszámot a jövő év első negyedében ezerötszázra növelik.

A CATL november végén jelentette be, hogy a Stellantisszal közösen megkezdi a spanyolországi Zaragozában épülő LFP-akkumulátor cella- és modulgyár kivitelezését is. A debreceni és a spanyol üzem együttesen szolgálják majd ki a vállalat európai ügyfélkörét, utóbbi elsősorban a Stellantis-csoport igényeire összpontosít.