A Mercedes egy álcázott prototípusról készített, azt kizárólag hátulról ábrázoló három fotóval próbál kedvet csinálni új fejlesztéséhez, de valójában elég volna közölni a hírt, és mellé odatenni egy zsírkrétarajzot a gyári óvodából: a potenciális vevőket már puszta tény izgalomba hozza majd, hogy hamarosan ismét készül nyitható tetős változat a G-osztályból.

Ahogy a G-osztály létezésének alapeleme a múlthoz való ragaszkodás, úgy követi a régi receptet a következő generációs kabrió is. Ez azt jelenti, hogy megtartják a tetőoszlopokat és azok között a tetőkeretet is. Az is nyilvánvalónak tűnik, hogy klasszikus vászonból készült tetőt kap a G-kabrió.

4 fotó

Az a pici oldalablak viszont, amely a 2017-ben bemutatott, és mindössze 99 példányban gyártott Mercedes-Maybach G 650 Landaulet esetében a széltől védte a hátul utazókat, eltűnik – érthető módon, hiszen ott a nyújtott tengelytáv és a hátrébb mozdított hátsó üléssor miatt volt erre szükség, illetve hely.

A fejlesztési program most lépett be a közúti tesztek fázisába, azaz már egészen közel járunk a szériamodell bemutatásához. A mostani, ausztriai körök után Svédországban töltik a telet a prototípusok, ahol hóban-fagyban kell vizsgázniuk, utána pedig remélhetőleg konkrétabb információkat kapunk a végleges kivitelek műszaki tartalmáról, a piaci bevezetés várható dátumáról.