Ha azt hitted, a BMW i3 REX távozásával a bajor autógyártó végleg eltemette a fedélzeti generátorral szerelt villanyautó gondolatát, nem tévedtél: Európában csak elvétve találkozni ezzel a technológiával – a Nissan és a Leapmotor az a két márka, ami hirtelen eszünkbe jut –, és pláne nem a prémium kategóriákban.

Egészen más viszont a helyzet Kínában, ahol állítólag megőrülnek a tehetős vevők az elektromos hajtást benzinmotoros hatótávolsággal és tankolhatósággal kombináló rendszerekért.

Olyannyira, hogy a BMW állítólag komolyan fontolgatja hasonló rendszerek megvalósítását, tájékoztatták nevük elhallgatását kérő, bennfentes informátorok az Autonews szerkesztőségét.

3 fotó

Azt már egy ideje tudjuk, hogy a BMW hozzáféréssel bír az ilyen hajtásláncok megvalósításához szükséges technológiai erőforrásokhoz, de ez automatikusan nem jelentette azt, hogy igénybe is venné érdekeltsége szolgálatait.

Most viszont úgy tűnik, eljött a pont, ahol lépnek: az állítólagos tervek szerint az olyan nagyméretű típusok kaphatnak először hatótávolság-növelőt, ahol bőven elfér egy extra benzinmotor, valamint annak kisegítő rendszerei. Ilyen lehet a hamarosan érkező BMW iX5 szabadidőjármű, vagy a BMW i7-es limuzin.

Az még nem világos, hogy európai modelleibe is beépítené-e a hatótávolság-növelő generátort a BMW. Más forrásokból viszont tudjuk, hogy a Renault is hasonló megoldások európai bevezetésén töri a fejét, ami nem meglepő, hiszen a francia autógyártó készül felmelegíteni egykor szoros kapcsolatát a Nissannal.