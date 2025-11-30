Akár négy órával hosszabb akkumulátor-üzemidőt is jelenthet a mobiltelefonok esetében az, hogy a Google elkezdte bevezetni a térképalkalmazásához az energiatakarékos módot – írja a 9to5Google.

Az új funkció – ami nagyjából két héttel ezelőtt lepleződött le – első körben az óriásvállalat saját Pixel 10 készülékcsaládjára érkezett meg. A navigáció használata közben a bekapcsológomb megnyomásával lehet aktiválni az energiatakarékos üzemmódot: ekkor egy letisztult, fekete-fehér elrendezés jelenik meg a kijelzőn.

Csak a térképréteget mutatja, sőt, ebben a nézetben még az olyan alapvetőnek gondolt információk sem látszanak, mint például a pillanatnyi sebesség, ahogyan a Google Assistant/Gemini gombokat is eltávolították. Az applikáció a bekapcsológomb újbóli megnyomására vált vissza a hagyományos felhasználói módba, vagy az úti cél elérésekor automatikusan megtörténik a visszaállás.

A Google szerint a négy órával hosszabb akkumulátor-üzemidőt a Pixel 10 eszközök esetében 90 százalékos fényerővel és az adaptív fényerő letiltásával érték el. A spórolás tényleges mértéke azonban a kijelzők beállításaitól, a forgalmi viszonyoktól és más tényezőktől is függ. Az energiatakarékos (sötét) mód csak álló tájolásban működik, más navigációs típusoknál (gyaloglás, kerékpározás) nem érhető el.

