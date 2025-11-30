Akár négy órával hosszabb akkumulátor-üzemidőt is jelenthet a mobiltelefonok esetében az, hogy a Google elkezdte bevezetni a térképalkalmazásához az energiatakarékos módot – írja a 9to5Google.

Az új funkció – ami nagyjából két héttel ezelőtt lepleződött le – első körben az óriásvállalat saját Pixel 10 készülékcsaládjára érkezett meg. A navigáció használata közben a bekapcsológomb megnyomásával lehet aktiválni az energiatakarékos üzemmódot: ekkor egy letisztult, fekete-fehér elrendezés jelenik meg a kijelzőn.

Google debuts a new Battery Saver Mode on Google Maps just for Pixel 10 phones.



Most of us can agree Map's app hits our battery hard, especially on long trips. This new mode cuts extra features but keeps your location, trip length, and ETA so you still get the essentials. pic.twitter.com/5kIZwKdQnr — Ray Jnr (@techspace96) November 27, 2025

Csak a térképréteget mutatja, sőt, ebben a nézetben még az olyan alapvetőnek gondolt információk sem látszanak, mint például a pillanatnyi sebesség, ahogyan a Google Assistant/Gemini gombokat is eltávolították. Az applikáció a bekapcsológomb újbóli megnyomására vált vissza a hagyományos felhasználói módba, vagy az úti cél elérésekor automatikusan megtörténik a visszaállás.

A Google szerint a négy órával hosszabb akkumulátor-üzemidőt a Pixel 10 eszközök esetében 90 százalékos fényerővel és az adaptív fényerő letiltásával érték el. A spórolás tényleges mértéke azonban a kijelzők beállításaitól, a forgalmi viszonyoktól és más tényezőktől is függ. Az energiatakarékos (sötét) mód csak álló tájolásban működik, más navigációs típusoknál (gyaloglás, kerékpározás) nem érhető el.

