A Google Térkép egyik kedvelt funkciója, hogy könnyű vele olyan helyeket keresni, melyek egy kategóriába tartoznak. Pár kattintással/érintéssel kiválaszthatjuk így a környék éttermeit, böngészhetünk a közeli élelmiszerboltok között is, és ha fogytán az üzemanyag, a legközelebbi benzinkút megtalálása sem jelent gondot.

Ebből a körből eddig részben kimaradtak a villanyautót használók. A keresésekkel ugyan eddig is lehetett listázni a töltőpontokat, azonban azt nem lehetett megállapítani, hogy az egység működik-e vagy sem, netán esetleg használják. Erre vannak külön alkalmazások, az elektromos autót használók eddig ezekre voltak szorulva.

Az eddig szócska azonban nem véletlen, ugyanis a Google Térképen immár látható, hogy egy adott helyen

hány töltőcsatlakozó van,

ebből hány elérhető,

és ezek milyen teljesítményre képesek.

Mobilon még az esetleges felhasználói megjegyzések is olvashatóak a töltési tapasztalatokra vonatkozóan. A legjobb az egészben az, hogy a rendszer Magyarországon is működik, és nagyban megkönnyítheti a villanyautósok életét, még úgy is, hogy a rendszerből – egyelőre – hiányoznak a töltésárak.

Fontos, hogy a Google Térkép funkciója nem helyettesíti az egyes szolgáltatók saját applikációit, azaz a töltéseket továbbra is különálló alkalmazásokból kell indítani ezeken a pontokon.

Hazánkban a KSH 2024-es adatai szerint 60 211 elektromos jármű volt forgalomban, azaz itthon is bőségesen vannak, akik értékelhetik a fejlesztést.

Mostanság a Google igencsak ráfeküdt a Térkép fejlesztésére, nem is olyan rég egy másik nagyszabású változásról számolhatott be a Vezess: