A Rákóczi híd felől érkezők szombattól nem tudnak balra kanyarodni a Hungária körútról a Thököly útra – áll a Budapest Közút közleményében. Erre azért van szükség, hogy növeljék a Hungária körúton az M3 bevezető felé tartó irány kapacitását, és csökkentsék a torlódást.

A Hungária körúton a jobbra kanyarodóknak nincs külön sávjuk, és a gyalogosoknak elsőbbséget adó, jobbra kanyarodó autók akadályozzák a jobb szélső sáv forgalmát, így az nem teljes értékű sáv.

A balra kanyarodó irány forgalma viszont elég csekély, reggel lámpaváltásonként 2-3 autó, délután 1-2 autó jellemző. A torlódások csökkentése érdekében kialakítanak egy jobbra kanyarodó sávot és három egyenesen haladó sávot, a balra kanyarodás pedig tilos lesz.

A Budapest Közút azt javasolja azoknak, akik a Hungária körúton a Kerepesi út felől érkeznek, hogy már a Stefánia útnál kanyarodjanak balra, és így a Stefánia úton keresztül el tudják érni a Thököly utat. Az Egressy útról vagy Mogyoródi útról érkezők a Hungária körút helyett a Stefánia úton át el tudnak jutni a Thököly útra.

A Hungária körút Mogyoródi út és Thököly út közötti szakaszáról induló autók a Hungária körútról a Thököly út helyett az Ajtósi Dürer sorra kanyarodhatnak balra, majd a Hermina vagy Stefánia úton át juthatnak vissza a Thököly útra.