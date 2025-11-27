Ha azt halljuk, Bugatti, eleve nem vérszegény, gyengécske autókra gondolunk, de a Bolide még a mosheimi üzem házi mércéjével is extrém darab volt.

18 fotó

Még csak nem is a nyers számok miatt. A W16-os motor csúcsteljesítménye 1600 lóerő, a legnagyobb forgatónyomaték 1600 Nm, miközben a kizárólag zárt pályán használható kupé menetkész tömege nem éri el a másfél tonnát. A végsebesség 380 km/óra, az autó 2,2 mp alatt gyorsul nulláról 100 km/órára.

Nem gyártják tovább minden idők legbrutálisabb Bugattiját 6

Sokkal fontosabb, hogy a komfort iránti igényt teljesen a háttérbe szorították, a lényeg az volt, hogy kivételesen merev, szélsőségesen pontosan vezethető autót kapjanak. A futómű 2,5 g-s oldalirányú gyorsulásra volt hitelesítve. A fékek egészen megdöbbentőek: 300 km/óráról, ahová egyébként 11,5 mp alatt gyorsult, mindössze hat (6!) másodperc alatt, 228 méteren állt meg a kocsi.

Nem gyártják tovább minden idők legbrutálisabb Bugattiját 7

Ez itt a Bugatti Bolide utolsó példánya

Azt elárulta a Bugatti, hogy az összesen negyven darabosra tervezett szériának most az utolsó példányát is legyártották (méghozzá kívül és belül a kék különböző árnyalataiban), de azt nem, hogy milyen esetleges egyéni módosításokat kért az ügyfél, és hogy végül mennyit fizetett az alapáron négymillió euróba, azaz 1,6 milliárd forintba kerülő autóért.

Nem gyártják tovább minden idők legbrutálisabb Bugattiját 8
Amikor férfiasan kezeled a stresszt
Vannak olyan tevékenységek, amelyekkel a férfiak eredményesen kezelhetik a stresszt. Mutatjuk, melyek ezek!