Ha azt halljuk, Bugatti, eleve nem vérszegény, gyengécske autókra gondolunk, de a Bolide még a mosheimi üzem házi mércéjével is extrém darab volt.

18 fotó

Még csak nem is a nyers számok miatt. A W16-os motor csúcsteljesítménye 1600 lóerő, a legnagyobb forgatónyomaték 1600 Nm, miközben a kizárólag zárt pályán használható kupé menetkész tömege nem éri el a másfél tonnát. A végsebesség 380 km/óra, az autó 2,2 mp alatt gyorsul nulláról 100 km/órára.

Sokkal fontosabb, hogy a komfort iránti igényt teljesen a háttérbe szorították, a lényeg az volt, hogy kivételesen merev, szélsőségesen pontosan vezethető autót kapjanak. A futómű 2,5 g-s oldalirányú gyorsulásra volt hitelesítve. A fékek egészen megdöbbentőek: 300 km/óráról, ahová egyébként 11,5 mp alatt gyorsult, mindössze hat (6!) másodperc alatt, 228 méteren állt meg a kocsi.

Azt elárulta a Bugatti, hogy az összesen negyven darabosra tervezett szériának most az utolsó példányát is legyártották (méghozzá kívül és belül a kék különböző árnyalataiban), de azt nem, hogy milyen esetleges egyéni módosításokat kért az ügyfél, és hogy végül mennyit fizetett az alapáron négymillió euróba, azaz 1,6 milliárd forintba kerülő autóért.