Márciusban befejezi a Z4 gyártását a BMW, és egyelőre úgy tűnik, nem lesz utódja a keménytetős roadsternek. Január végétől ezért megrendelhető a BMW Z4 Final Edition, az ilyenkor elmaradhatatlan búcsúszéria, amelynek darabszámát elvileg nem korlátozzák, viszont „csak rövid ideig lesz elérhető”, hangsúlyozza többször is közleményében a gyártó.

Ettől nyilván beindul a gyűjtők nyálelválasztása, pedig a zárósorozat műszakilag már semmi újat nem hoz (ellentétben a rokonmodell Toyota GR Supra kupéval, amely az utolsó pillanatra még tartogatott egy komoly motortuningot). Aki azt remélte esetleg, hogy búcsúzóul Európában is bevezetik az észak-amerikai csúcsverzió 382 lóerős motorját, csalódnia kell.

De ne félj, van exkluzív részlet: csak ez a sorozat lesz elérhető matt fekete fényezéssel. Helyette más színek is választhatók, de miért döntene úgy bárki, ha egyszer ez a Final Edition lényege?

A szerelvények is sötét tónusúak, a féknyergek pirosak, akárcsak a belső tér számos pontján (a műszerfalon, a középkonzolon, az ajtópaneleken, az üléseken és a kormánykeréken) megjelenő díszítőöltések.

Az üléseket bőr és Alcantara, a kormányt csak Alcantara borítja, a küszöbbetétek gravírozottak.

BMW Z4 Final Edition sebességváltótól függetlenül minden létező hajtáslánc-variációval kérhető, a BMW Z4 sDrive20i-től (197 LE) a BMW Z4 sDrive30i-n át (258 LE) a BMW Z4 M40i-ig (340 LE). Az utóbbi kettőhöz 4200 euróba kerül Németországban, mert azok a modellek már tartalmazzák az M Sport csomagot, a BMW Z4 sDrive20i viszont nem, ezért ebben az esetben 7400 eurót kell fizetnie az ügyfélnek.

Az eredeti BMW Z4 2002 őszén mutatkozott be, az 1995-től gyártott Z3 utódjaként. 2008-ban érkezett a következő széria, immár nyitható keménytetővel, majd 2018-ban mutatkozott be a jelenlegi, most búcsúzó generáció.