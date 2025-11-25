Spanyolországban 15,9, Németországban 7,8, Franciaországban pedig 2,9 százalékkal nőtt, Olaszországban viszont 0,5 százalékkal csökkent a forgalomba került új autók száma. Az elektromos járművek (BEV) eladása 38,6 százalékkal, 173 173-ra emelkedett az Európai Unióban októberben.

Az idei első tíz hónapban az EU-s autóeladások 1,4 százalékkal, 8,974 millióra nőttek. Az év elejétől október végéig 1,473 millió új BEV-autót regisztráltak, ami 25,7 százalékos növekedés. Az uniós piaci részesedés 16,4 százalékát tették ki, ez nagyobb az egy évvel korábbi 13,2 százaléknál. A benzines autók részesedése 27,4 százalékra zsugorodott az egy évvel korábbi 34 százalékról, a dízeleké pedig 12,3-ről, 9,2 százalékra csökkent.

Magyarországon 10 803 új autót helyeztek forgalomba októberben, 7,7 százalékkal többet az egy évvel korábbi 10 034-nél. A dízelautók eladása 17,2 százalékkal, 1077-re esett, míg a benzineseké 11,7 százalékkal, 2662-re csökkent. A BEV-autók eladása 48,3 százalékkal, 943-ra emelkedett, a hálózatról is tölthető, plug-in hibrid (PHEV) autóké 62,8 százalékkal, 666-ra ugrott, míg a hibrid-elektromos (HEV) autóké 17,2 százalékkal, 5415-re bővült októberben.

Az idei első tíz hónapban 106 755 új autót helyeztek forgalomba Magyarországon, 7,7 százalékkal többet az egy évvel korábbinál.