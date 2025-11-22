Salgótarján központjában, a Nemzeti Vagyonkezelő Iroda udvarán bontott forgalomból kivont autókat három helyi férfi, akikre november 19-én, szerdán délben munka közben értettek tetten a rendőrök – írja a Police.hu.

A valaha szebb napokat látott kocsikat baltával és feszítővassal, a lehető legerőszakosabban módon ütötték és verték azzal a céllal, hogy a legfejtett fémrészeket hulladékvasként értékesítsék.

Elkapásukat megelőzően már több kiló fémalkatrészt készítettek elő az elszállításra. Az egyenruhások egy 31 és 26 éves testvérpárt, valamint a 47 éves társukat is előállították a rendőrkapitányságra. A kihallgatásuk során kiderült, hogy a három férfi visszatérő vendég volt az elhagyott ingatlanon, ahol már korábban is megdézsmálták az autómaradványokat.

Az elkövetők beismerték azt is, hogy rendszeres kábítószer-fogyasztók, így a lopáson kívül ezért is felelniük kell. Mindhármójukat őrizetbe vették, büntetett előéletükre való tekintettel a 47, illetve a 26 éves férfi letartóztatását is kezdeményezték.

