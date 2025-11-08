Két tiszakécskei férfival szemben emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség, miután az udvarukat és a házuk mellett található közterületen összesen közel héttonnányi hosszabb ideje hulladékká vált járműroncsot, motorolajat, benzinhulladékot, veszélyes alkatrészeket, kondenzátorokat és ólomakkumulátorokat halmoztak fel, valamint tároltak.

Egyikük sem rendelkezett engedéllyel a hulladék gyűjtésére, illetve tárolására, továbbá az elhelyezés módja sem felelt meg az előírásoknak – olvasható a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleményében.

Mint írják, a járművek bontásából származó anyagok – azaz például az akkumulátorok, a klímagázok vagy az üzemanyagok – esetében fennáll a robbanás- vagy tűzveszély, a toxikus vagy maró hatásuk miatt ráadásul veszélyes hulladéknak minősülnek. A vádlottak által felhalmozott tárgyak így alkalmasak voltak az emberi élet, testi épség, egészség, továbbá a környezet más élő szervezeteinek veszélyeztetésére.

Az ügyészség mindkét férfit veszélyes hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésével vádolja, ezért velük szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza.

