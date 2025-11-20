Néhány fiatal “autószpotter” osztotta meg közösségi oldalán a fotókat az igazán különleges színű McLaren 720S-ről. Az autó kék (Aurora Blue), matt fényezését sárga (McLaren Orange) betétek díszítik, amely a felni peremén és a fékeken is visszaköszön.

A képek a Four Seasons Hotel Gresham Palace bejárata előtt készültek.

A McLaren 720S a brit gyártó igazán karakteres szupersportautója, amely megjelenése óta etalonná vált a kategóriájában. A 4,0 literes, ikerturbós V8-as motor 720 lóerőt présel ki magából, amellyel a 720S mindössze 2,9 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára. Brutális tempóját 340 km/óra fölötti végsebesség koronázza meg.

2017-től 2022-ig gyártották a modellt, ez idő alatt pedig bő 5000 példány készült belőle. A 720S ára 120-150 millió forint között mozog.

