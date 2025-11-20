A kulcs nélküli nyitás lényege, hogy amikor az autó egyméteres körzetébe érünk, vagy a kezünket a kilincsre tesszük, az ajtó kinyílik. Ezt tudják kihasználni az autótolvajok, akik olyan jeltovábbító eszközöket használnak, amelyek a kulcs távirányítójából érkező jelet egy adott épületen kívülről is tudják érzékelni, ezt pedig már könnyűszerrel továbbítják az autóhoz.

Ha te is ilyen autóval közlekedsz, az Ayvens tippjeit betartva jelentősen csökkentheted a kockázatokat.

Kapcsold ki a kulcsot!

Bár a kocsikulcsok gyártónként eltérőek, egyes modellek esetében kikapcsolhatjuk a jeladást. Ne keressünk azonban erre vonatkozó, egyértelműen felismerhető gombot – ahhoz, hogy megtaláljuk, valószínűleg át kell majd néznünk a jármű kezelési kézikönyvét, vagy megkérdeznünk egy márkakereskedést. Elsősorban akkor érdemes ténylegesen „kikapcsolni a kocsikulcsot”, ha például nyaralni megyünk, és huzamosabb ideig otthon hagyjuk az autót.

Nehezítsd meg a tolvajok dolgát!

Mivel a kulcs nélküli technológia hatótávolsága nem túl nagy, minél messzebb tartjuk a kocsikulcsot az autótól, annál inkább megnehezítjük majd a tolvajok dolgát. Tartsuk a kulcsot az ajtóktól, ablakoktól minél távolabb. A szakértők legalább ötméteres távolságot javasolnak a járműtől.

Blokkold a jelet!

Ahelyett, hogy a kulcsot felakasztanánk az ajtó mellé, vagy ledobnánk az asztalra, tegyük inkább egy fémmel bélelt Faraday-kulcstartóba, tasakba vagy dobozba. Ez leárnyékolja a jelet, így a tolvajok nem tudják azt az épületen kívülről felerősíteni.

Blokkold az autó mozgását!

Ha biztosra akarunk menni, nem csak a rádiójelre érdemes odafigyelnünk. Fizikailag is blokkolhatjuk saját autónk mozgását egy kormányzárral vagy azzal, ha elálljuk a kocsibejárót.

Legyen naprakész a szoftver!

A lopások miatt az autógyártók évről évre új technológiákat – például új frekvenciákat, szoftvert és kulcsokat – fejlesztenek, ezért érdemes időről időre felkeresni a márkakereskedést, és meggyőződni róla, hogy a jármű szoftvere naprakész.

Készülj fel minden eshetőségre!

Fontoljuk meg valamilyen nyomkövető eszköz (tracker, tag) felszerelését is. Ezt érdemes valamilyen rejtett helyen, például a kesztyűtartóban, a műszerfal alatt, vagy valamelyik ülés alá elhelyezni, hogy a tolvajok ne szúrják ki azonnal. Ha minden óvintézkedés ellenére mégis ellopják az autót, így jelentősen megnő az esélye annak, hogy az minél hamarabb, és lehetőleg épségben visszajusson hozzánk.

Ellenőrizd a biztosítást!

Bár a megfelelő biztosítás nem akadályozza meg a tolvajokat, érdemes ellenőriznünk, milyen esetekre vonatkozik a kötvényünk, és mik a kártérítés feltételei autólopás esetén, hiszen számos biztosítás esetében nem térnek ki a kulcs nélküli lopás helyzetére.

Ne feledd az alapokat!

Végül, de nem utolsósorban ne feledkezzünk meg az alapvető autóbiztonsági szempontokról: parkoljunk jól megvilágított, biztonságos területen, értéktárgyainkat pedig ne hagyjuk az ülésen, vagy más, jól látható helyen. Az autó bezárása után ellenőrizzük, hogy biztosan megfelelően be van-e csukva minden ajtó, és fel van-e húzva minden ablak.