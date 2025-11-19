Ma, amikor már okostelefonból is létezik 4K felbontású darab, egészen szürreális belegondolni, hogy fél évszázada sikoltozva örültünk a nyolc bites mikroprocesszorokkal megrajzolt, kiszínezett és megzenésített videojátékoknak.

Pontosan ennek a hangulatát szerette volna újraélni a Rolls-Royce egyik ügyfele, így született meg a Black Badge Ghost videojátékos, azaz Gamer kiadása. A tervezők egy hónapot töltöttek azzal, hogy ráérezzenek a jellegzetes színek, formák, betűtípusok világára, majd hozzáláttak a megvalósításhoz.

Az övvonal alatt futó coachline vonalat kikandikáló ufófej és pixelrobbanás szakítja meg, az ülések háttámlájába belehímezték a játékosok sorrendjét, a fejtámaszokról és a lehajtható asztalka lapjáról a karosszériáról már ismert idegen bámul ránk, a csillagfényes tetőkárpit egy ikonikus űrbéli lövöldözős játékot idéz, a két hátsó ülés között egy holdbéli táj jelenik meg két repülő csészealjjal.

Még a küszöbbetétekre is jutott a múltidézésből: a négy ajtóban olyan, ismerős üzeneteket olvashatunk, mint Press Start, Loading…, Level Up vagy – ami egy Rolls-Royce fedélzetén különösen stílusos – Insert Coin

Az alapot a Rolls-Royce Ghost Black Badge kivitele adta: a tavaly ilyenkor megújult szedán különleges fekete színre fényezett sportváltozata 571 helyett kerek 600 lóerős csúcsteljesítménnyel nyűgözi le a pilótát, de a fék és a kipufogórendszer hangolása is eltérő.

