Az online autós szolgáltatásokra szakosodott Parkopedia és a Hyundai csoport számtalan leányvállalatának egyike, a Hyundai AutoEver olyan fedélzeti navigációs megoldást mutatott be, amely parkolóházakban, mélygarázsokban és hasonló épületekben segít pontosan eljutni a kívánt célhoz.

Az Indoor Maps névre keresztelt rendszer a parkolók konkrét pontjára – a gyakorlatban elsősorban elektromos töltőpontokra – irányítja a felhasználókat olyan környezetben, ahol a műholdas vétel nem megoldott.

A szolgáltatást az teszi lehetővé, hogy a Parkopedia (amint nevéből sejthető) évek óta térképezi fel Európa legnagyobb parkolóépületeit, elsősorban a repülőterekre, vasúti pályadvarokra és nagy bevásárlóközpontokra összpontosítva. Így például megvan nekik tizennyolc különösen forgalmas európai légi kikötő parkolóinak alaprajza, az ahhoz tartozó, fontos kiegészítő információkkal egyetemben.A cég most kezdte el az északi-amerikai infrastruktúra feltérképezését, ami azt jelenti, hogy Európa után idővel ott is elérhető lesz az új szolgáltatás.

Az Indoor Maps egyelőre demonstrációs fázisban van, azzal vélhetően nem külön termékként, hanem a fedélzeti navigációs rendszerekbe beágyazott szolgáltatásként fognak találkozni a felhasználók.