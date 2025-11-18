November 11-én, a délutáni órákban egy közlekedési szituációt követően alakult ki szóváltás egy 38 éves férfi és egy másik autó sofőrje között. A vita során az agresszív férfi hangosan szidalmazta vitapartnerét, majd a félig lehúzott ablakon keresztül leköpte, ezt követően pedig ököllel orrba verte. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett.

Az atrocitással kapcsolatban nem érkezett bejelentés a rendőrségre, de a sajtóban megjelent hírek alapján a váci rendőrök megvizsgálták az eset körülményeit, büntetőeljárást indítottak, és rövid időn belül azonosították az elkövetőt.

A férfit november 13-án reggel, a lakásán fogták el. Előállították, és garázdaság vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók.