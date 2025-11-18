A Ford Focus Magyarország egyik legnépszerűbb használt autója, kis túlzással minden sarkon parkol belőle legalább egy. A Ford már évekkel ezelőtt (2022-ben) bejelentette, hogy a piacon egyre kevésbé kelendő kompakt gyártása idén leáll, néhány nappal ezelőtt valóban be is fejeződött a termelés a németországi Saarlouisban található üzemben.

A magyar piacon korábban szintén rendkívül népszerű Fiesta gyártása már évekkel ezelőtt véget ért Kölnben, ezek a modellek lényegében utód nélkül tűnnek el a piacról. A négy generációt megélt Focus helyett a Ford a VW-alapokra épülő, elektromos Explorer és Capri crossovereket kínálja, más kérdés, hogy elég kevés sikerrel.

Galéria négy generációnyi Focusról:

16 fotó

Az utolsó két elkészült Focus közül az egyik a saarlouisi városi múzeumba kerül. A másikat egy tombola keretében a gyár munkatársai között sorsolják ki, az üzemi tanács szerint a játékból befolyó bevételt jótékony célra fordítják.

A Focus gyártásának befejezésével nem készül több autó a saarlouisi üzemben, alkatrészek gyártására áll át. A 2700 dolgozóból 1700-at november végén elküldenek, ezer embert foglalkoztatnak tovább.