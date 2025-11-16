Egy biztonsági kamera rögzítette, ahogy először ledönt egy az út mellé kiállított, biztonságos közlekedést segítő papírrendőrt, ezt követően néhány percig téblábol, majd vizel egyet, végül úgy dönt, neki szüksége van egy ilyen dologra, hóna alá csapja a feldöntött papírfigurát és kerékpárral távozik a helyszínről.

A Paraméter által bemutatott poszthoz mellékelt videón látható az egyoldalú küzdelem:

„Kedves Harcos barátunk, aki ma éjjel megküzdöttél papírrendőr barátunkkal, kipisilted magad, majd a hónod alá csaptad, elvitted, ezek után a brünni téren kidobtad, kérlek jelentkezz a mai napon a városi rendőrségnél, és hozz magaddal 800 eurót is. Köszönjük” – írja fb-történetében az esettel kapcsolatban a szlovákiai Gúta polgármestere.