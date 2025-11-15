Van, aki nem tanul korábbi hibájából, az ügyészség friss közleményében szereplő 29 éves férfi biztosan nem. 2024-ben pénzbüntetésre, majd 2025-ben felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték ittas járművezetés miatt. Első alkalommal két évre, második alkalommal három évre tiltották el a járművezetéstől.

A férfit ez nem tartotta vissza attól, hogy ismét gépkocsit vezessen. 2025. szeptember 2-án délután Hosszúhetényben vezette felesége gépkocsiját, amikor megállították a rendőrök. Ráadásul a vádlott közepesen ittas volt és két, büntetőeljárásban kiszabott járművezetéstől eltiltás hatálya alatt vezetett.

Ezért aztán most az ügyészség ismét eltiltás hatálya alatt járművezetéssel és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségével vádolja a többszörösen büntetett előéletű férfit. Vádiratában azt indítványozták, hogy a bíróság börtönre ítélje a vádlottat, tiltsa el a járművezetéstől és a közügyek gyakorlásától.

Mivel a vádlott felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el a bűncselekményeket, az ügyészség indítványt tett arra is, hogy a bíróság rendelje el a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását.

