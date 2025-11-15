Kibővíttette az autóbusz-telephelyén található napelemparkot Kaposvár, hogy a piaci árnál kedvezőbben tudja tölteni a jövőre érkező új, helyi járatú elektromos autóbuszflottáját – idézte a pénteki sajtótájékoztatón elhangzottakat az MTI.

A város 45 új, elektromos autóbuszt vásárol, a flotta egy része már 2026 első felében rendelkezésre áll, és napelemekre, energiatárolóra van szükség ahhoz, hogy a járművek működtetéséhez szükséges elektromos energia jelentős részét helyben tudják megtermelni.

A Cseri úti telephelyen üzembe helyezett több mint 450, összesen 200 kilowatt teljesítményű napelem, egy 100 kilowattos energiatároló, valamint a nagypiac épületének tetejére szerelt 50 kilowattnyi napelem költségeit a helyi energiaközösség létrehozására elnyert 300 millió forint pályázati forrásból fedezte.

A 2026-ban érkező elektromos autóbuszok egy részét az itt megtermelt energiával lehet tölteni, ami 22 millió forint megtakarítást eredményez – tette hozzá.

Nem ez az első zöld projekt a somogyi vármegyeszékhelyen, jelenleg cukorgyári melléktermékből előállított biogázzal működtetik a helyi járatú autóbuszokat, biztosítják az uszoda fűtését, tavaly előbbiért 186 millió forinttal, utóbbiért 122 millió forinttal fizettek kevesebbet, mintha ehhez földgázt vásároltak volna.

A biomasszával üzemelő Zöld Fűtőművel a távhőellátáshoz szükséges földgáz 61 százalékát sikerült kiváltani, a városi intézmények tetején elhelyezett napelemekkel elért energiamegtakarítás 60 százalékos, a folyamatban lévő okos közvilágítási rendszer kialakításával a szolgáltatás évente 212 millió forinttal kerül majd kevesebbe.

Budapestre is elektromos buszok érkeznek hamarosan: