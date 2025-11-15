Cody Detwiler, vagy ismertebb, mondjuk úgy művésznevén WhistlinDiesel influenszer, aki extrém autós tartalmakat készít. Gyakran veti alá a méregdrága kocsikat kitalált tartóssági teszteknek, ahol garantált, hogy az autó megsérül.

Elég jól leírják a videót az alábbi címek: Vettem egy tűzoltóautót és elpusztítottam egy nap alatt, Addig vezetni az új Mustangomat, amíg tönkre nem megy, de ott van a cikkünk szempontjából érdekesebb sorozat első darabja is :Vettem egy 400.000 dolláros Ferrarit, hogy elpusztítsam.

A fiatalember vásárolt egy WKRN szerint amellyel több videót is készített miközben szisztematikusan rongálta. A sorozat utolsó részében (WKRN szerint),, miközben egy levágott kukoricamezőn autózott a sportkocsi kigyulladt és a filmezéshez használt másik autóval együtt kiégett.

Ám a 16 milliós nézettségű videó nemcsak a rajongók érdeklődését keltette fel, hanem a hatóságokét is. Valószínűleg az autó rendszámára figyeltek fel.

Nemrég a tennessee-i rendőrök letartóztatták Detwilert, akit WKRN szerint adócsalással vádolnak.

Egyelőre az amerikai lapok is találgatnak, vajon azzal vádolják egyáltalán nem regisztrálta az autót, vagy az lehet a vád, hogy a Ferrari Montana államban történő regisztrálásával elkerülte az adófizetést. Utóbbi persze nem lenne meglepő.

Egyre több állam kezdett fellépni az ellen a gyakorlat ellen, hogy a gazdagok számára vonzó adótörvények miatt sokan regisztrálják luxusautóikat Montanában valamilyen cégen keresztül. Az már tény, hogy az autón Montana-i rendszer szerepel és az influenszer cége a WhistlinDiesel, LLC is Montanában van bejegyezve.

Detwiler később videót és fotókat tett közzé a letartóztatásáról, melyekhez odaírta: „Nem csináltam SEMMIT.”

Az online híresség már óvadék ellenében szabadult, de november 19-én bíróság elé kell állnia.

A 2019-2023 között gyártott Ferrari F8 Tributo kétüléses középmotoros sportautó. 3,9 literes, duplaturbós V8-as motorja 720 lóerős, maximális nyomatéka 770 Nm. Ezt az erőt hétfokozatú duplakuplungos sebességváltó viszi a hátsó kerekek felé. Képes 2,9 másodperc alatt elérni a 100 km/órás sebességet, végsebessége 340 km/óra.

