Vannak, akik ingáznak a munkába, vannak, akiknek az a munkájuk, hogy autóznak és ott van Shane Somers. Az amerikai férfi 2024-es Toyota Land Cruiserével kevesebb, mint tizenkét hónap alatt majdnem 180 ezer kilométert (110 mérföld a hír megjelenésekor) tett meg – számolt be a történetről a Smarter média.

A férfi nap mint nap gyógyszereket és egészségügyi szállítmányokat juttat el kórházak és idősotthonok között. A konkrét modell a Land Cruiser jubileumi kivitele, a márka új, 2,4 literes turbós hibrid hajtásláncával, amely 331 lóerőt és 630 Nm nyomatékot ad le, hatfokozatú automata váltóval és természetesen összkerékhajtással.

A futásteljesítmény önmagában is elképesztő, de a karbantartási napló még beszédesebb. Az autó 22 olajcserén van túl, s az egyenletes kopás érdekében minden olajszerviznél felcserélték az azonos oldalon lévő abroncsokat is. Háromszor kapott új légszűrőt és pollenszűrőt, és már a harmadik szett gyertya adja a szikrát a hengerekben, de abroncsokból is három garnitúrát koptattak el.

Nézd meg galériánkat az új Land Cruiserről:

17 fotó

Shane letudott egy-egy hűtőfolyadék- és inverterszervizt, valamint kétszer a futóművet is beállíttatta – Pennsylvaniában állítólag rossz minőségűek az utak. Egy átlagos autós ennyi olajcserét és karbantartást 15 év alatt kapna meg.

A 180 ezer kilométer döntő többségét autópályán, tehát ideális körülmények között tette meg a jármű: kevés hidegindítás, egyenletes tempó, minimális igénybevétel mellett, így nem is volt gond a járművel. A fogyasztása átlagosan 10 liter/100 km körül alakult, ami megfelel a Toyota hivatalos adatainak.

Európában a Land Cruiser az említett hibrid benzines helyett 48 voltos lágy hibrid rendszerrel kiegészített 2,8 literes turbódízellel kerül piacra. Eredetileg a villanymotoros kiegészítés nélkül tervezték a bevezetését, de a szigorodó emissziós normák, a nem túl intenzíven növő elektromos-autó eladás miatt a Toyota kénytelen volt átalakítani, hogy forgalmazhassa. Ez a kombináció még takarékosabb de várhatóan hasonlóan megbízható.

Milyen a legfrissebb Toyota Land Cruiser? Ismerd meg a Vezess tesztjéből:

(Képeink illusztrációk)