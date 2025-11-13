A következő három évben három vadonatúj típussal jelentkezik a McLaren, derült ki a cég márkakereskedőknek tartott eligazításán.

Ezek között ott lesz a cég első szabadidőjárműve is: az egyelőre csak P47 kódszámon ismert terepkupé. A zártkörű eligazítás egyik résztvevője az Automotive News kérdésére elárulta, hogy a helyszínen kiállított, életnagyságú makett alapján az autó „profilja hasonlít a Porsche Cayenne Turbo GT-re, de nagyobb annál.”

A Porsche műfajteremtő SUV-ja jelenlegi, harmadik generációjában több mint 4,9 méter hosszú, tengelytávja hajszál híján 2,9 méter.

A McLaren crossoverét V8-as hibrid hajtáslánc mozgatja majd. Ugyanilyen konfigurációt kapott a McLaren W1 hipersportautó, ám annak 1275 lóerős rendszerteljesítményénél jelentősen gyengébbnek ígérkezik – ezt már abból is lehet sejteni, hogy a hírek szerint a SUV jelenti majd a belépőt a McLaren világába, várhatóan 2028-tól.

A SUV a McLaren profilváltásának egyik eszköze: a fél évvel ezelőtt új kézbe került cég szeretné ugyanis a középmotoros sportautókon túl bővíteni portfólióját.

Ez utóbbiak is megújulnak ugyanakkor. 2027-ben érkezhet az Artura és a 750S közé pozícionált új, szintén hibrid (de V6-os) modell. Egy másik, exkluzív modellújdonság a W1 Spyder lesz, a hipersportautó nyitott tetős változata, amely azonban nem valószínű, hogy 2028 előtt megérkezik. Szintén 2028-ban számítunk a 750S utódjára.